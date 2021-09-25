Укр

Украинцы ускорили темпы вакцинации после введения "желтой" карантинной зоны

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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"Желтая" зона положительно повлияла на вакцинацию Новость обновлена 25 сентября 2021, 10:21
"Желтая" зона положительно повлияла на вакцинацию

Наиболее активно украинцы начали делать прививки с 20 сентября.

В Украине активно начали ускоряться темпы вакцинации от коронавируса. Это может быть связано с введением "желтой" карантинной зоны, в результате чего в стране ввели ряд новых ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

За сутки пятницы, 24 сентября, в Украине вакцинировались чуть более 159 тыс. человек. За предыдущие дни количество желающих сделать прививку была значительно меньше. Если 22 сентября приняли вакцину более 153,6 тысячи украинцев, то днем ранее, 21 сентября, цифра была еще меньше — приблизительно 144,7 тыс. граждан.

Однако если учитывать динамику вакцинации, то наиболее активно украинцы начали делать прививки 20 сентября, когда уже были предположения о возможности введения новых запретов.

Стоит отметить, что еще 19 сентября вакцину получили всего чуть более 36 тыс. граждан, а на следующий день, 20 сентября, количество прививок превысило 108,7 тысячи человек.

Напоминаем, что в "желтой" карантинной зоне для людей с "желтыми" сертификатами, то есть о получении одной дозы прививки двухдозного препарата, карантина практически не будет. При этом для невакцинированных граждан будет целый ряд запретов.

Ранее "Телеграф" сообщал о правилах работы украинских школ после выхода Украины из "зеленой" карантинной зоны.

Теги:
#Карантин #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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