Вагітність — фактор ризику при коронавірусі: нове дослідження

Жінки в очікуванні дитини частіше потрапляють до відділень інтенсивної терапії та під апарат ШВЛ.

COVID у вагітних на 76% збільшує ризик розвитку прееклампсії і на 59% — ризик передчасних пологів. Такі результати нового дослідження в США.

Про це повідомляє Scientificamerican.

Згідно з даними дослідження вагітність — один з факторів ризику при коронавірусі. У вагітних в п’ять разів більше шансів потрапити у відділення інтенсивної терапії і в 22 рази більше шансів померти. Вчені вивчили перебіг хвороби у 706 вагітних з коронавірусом і порівняли з аналогічними показниками у здорових жінок.

Для вагітних виділили свої фактори ризику важкої форми COVID-19:

вік вище 25 років

робота в сфері охорони здоров’я

супутні захворювання, включаючи ожиріння, хронічні захворювання легень, хронічну гіпертензію або діабет.

Вчені з 18 країн досліджували вагітних жінок здорових і хворих на коронавірус. Під час вивчення матеріалів вони також виявили шокуючий факт — за час пандемії в Мексиці збільшилася материнська смертність майже на 60%. Цьому посприяв не тільки коронавірус, а й проблеми зі своєчасним наданням медпослуг.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові померла молода мати, що заразилися коронавірусом під час вагітності.