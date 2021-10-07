Рус

Вагітність — фактор ризику при коронавірусі: нове дослідження

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Спочатку вагітність не вважалася причиною ускладнень при коронавірусі.
Спочатку вагітність не вважалася причиною ускладнень при коронавірусі.

Жінки в очікуванні дитини частіше потрапляють до відділень інтенсивної терапії та під апарат ШВЛ.

COVID у вагітних на 76% збільшує ризик розвитку прееклампсії і на 59% — ризик передчасних пологів. Такі результати нового дослідження в США.

Про це повідомляє Scientificamerican.

Згідно з даними дослідження вагітність — один з факторів ризику при коронавірусі. У вагітних в п’ять разів більше шансів потрапити у відділення інтенсивної терапії і в 22 рази більше шансів померти. Вчені вивчили перебіг хвороби у 706 вагітних з коронавірусом і порівняли з аналогічними показниками у здорових жінок.

Для вагітних виділили свої фактори ризику важкої форми COVID-19:

  • вік вище 25 років
  • робота в сфері охорони здоров’я
  • супутні захворювання, включаючи ожиріння, хронічні захворювання легень, хронічну гіпертензію або діабет.

Вчені з 18 країн досліджували вагітних жінок здорових і хворих на коронавірус. Під час вивчення матеріалів вони також виявили шокуючий факт — за час пандемії в Мексиці збільшилася материнська смертність майже на 60%. Цьому посприяв не тільки коронавірус, а й проблеми зі своєчасним наданням медпослуг.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові померла молода мати, що заразилися коронавірусом під час вагітності.

Теги:
#Вагітність #Коронавірус #Фактор ризику #Covid-19
Зростання цін на газ порівняльної з минулим днем склав 15%
Економіка та Фінанси
У рекордних цін на газ є конкретні причини: що сталося і як це позначиться на Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зростання цін на газ порівняльної з минулим днем склав 15%
У рекордних цін на газ є конкретні причини: що сталося і як це позначиться на Україні
Дата публікації
Категорія
Річниця подій Бабиного Яру
Церемонія пам’яті жертв Бабиного Яру: що відбувається в київському заповіднику (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Партія "Голос"
Домовилися з ОП: хто з "Голосу" підтримає відставку Разумкова
Дата публікації
Категорія
У зоні ризику знаходиться ще чотири регіони
Уже завтра відразу три області України можуть опинитися в "червоній" зоні
Дата публікації
Категорія
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся