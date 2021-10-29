Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает

Показатели не думают падать

На утро пятницы, 29 октября, ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается — второй день кряду страна бьет рекорды заболеваемости.

Об этом можно судить по свежей сводке от Минздрава, сообщает "Телеграф".

Заметим, что с начала прошлой недели в Украине наблюдается серьезный скачок заболеваемости и смертности от коронавируса, — не так давно поставили рекорд в 734 смерти за сутки, а накануне установили наибольшее суточное число новых случаев на уровне в более 26 тысяч.

Тем временем суточное число выздоровевших уже даже меньше 10 тысяч.

Сейчас же за сутки зафиксировали:

26 870 новых случаев (26 071 днем ранее);

5 463 госпитализированных (5 366 было вчера);

648 смертей (576 накануне);

9 784 выздоровевших (10 006 ранее);

289 241 вакцинированных от коронавируса (291 985).

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киеве.

Ситуация стабильно ухудшается сразу в ряде регионов, ввиду чего вот-вот введут "красную" зону карантина в Киеве, Львове, а также в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Как сообщал "Телеграф", новое бразильское исследование коронавируса дало интересный результат, — оказывается, антидепрессанты могут помочь в лечении COVID-19.