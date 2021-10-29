Укр

Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
122
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве Новость обновлена 29 октября 2021, 08:19
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве

Показатели не думают падать

На утро пятницы, 29 октября, ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается — второй день кряду страна бьет рекорды заболеваемости.

Об этом можно судить по свежей сводке от Минздрава, сообщает "Телеграф".

Заметим, что с начала прошлой недели в Украине наблюдается серьезный скачок заболеваемости и смертности от коронавируса, — не так давно поставили рекорд в 734 смерти за сутки, а накануне установили наибольшее суточное число новых случаев на уровне в более 26 тысяч.

Тем временем суточное число выздоровевших уже даже меньше 10 тысяч.

Сейчас же за сутки зафиксировали:

  • 26 870 новых случаев (26 071 днем ранее);
  • 5 463 госпитализированных (5 366 было вчера);
  • 648 смертей (576 накануне);
  • 9 784 выздоровевших (10 006 ранее);
  • 289 241 вакцинированных от коронавируса (291 985).

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киеве.

Ситуация стабильно ухудшается сразу в ряде регионов, ввиду чего вот-вот введут "красную" зону карантина в Киеве, Львове, а также в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Как сообщал "Телеграф", новое бразильское исследование коронавируса дало интересный результат, — оказывается, антидепрессанты могут помочь в лечении COVID-19.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Больше всего больных в Одессе, Днепре, Львове и Киеве
Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
Дата публикации
Категория
Все пострадавшие в обстрелах были срочно госпитализированы
Агрессия усиливается: боевики подстрелили сразу троих украинских военных на Донбассе
Дата публикации
Категория
В ОП приближенный к олигарху мужчина побывал зимой 2021 года
Не верю глазам: пропавший соратник Фирташа у Офиса Зеленского взволновал украинцев (фото)
Дата публикации
Категория
Карантин в Киеве
Киев заживет по-новому: что запретят в столице с 1 ноября (инфографика)
Дата публикации
Категория
Суд по делу об аварии в Харькове и обвиняемый Николай Харьковский
Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове