Украина второй день подряд ставит новые рекорды заболеваемости, а число выздоровевших падает
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Показатели не думают падать
На утро пятницы, 29 октября, ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается — второй день кряду страна бьет рекорды заболеваемости.
Об этом можно судить по свежей сводке от Минздрава, сообщает "Телеграф".
Заметим, что с начала прошлой недели в Украине наблюдается серьезный скачок заболеваемости и смертности от коронавируса, — не так давно поставили рекорд в 734 смерти за сутки, а накануне установили наибольшее суточное число новых случаев на уровне в более 26 тысяч.
Тем временем суточное число выздоровевших уже даже меньше 10 тысяч.
Сейчас же за сутки зафиксировали:
- 26 870 новых случаев (26 071 днем ранее);
- 5 463 госпитализированных (5 366 было вчера);
- 648 смертей (576 накануне);
- 9 784 выздоровевших (10 006 ранее);
- 289 241 вакцинированных от коронавируса (291 985).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киеве.
Ситуация стабильно ухудшается сразу в ряде регионов, ввиду чего вот-вот введут "красную" зону карантина в Киеве, Львове, а также в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Как сообщал "Телеграф", новое бразильское исследование коронавируса дало интересный результат, — оказывается, антидепрессанты могут помочь в лечении COVID-19.
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