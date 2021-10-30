"Очереди не уменьшаются": в Киеве у пунктов вакцинации продолжаются столпотворения (фото, видео)
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Очевидно, люди не желают отправиться на "локдаун".
С 1 ноября Киев перейдет в "красную зону" карантина, а это значит, что многие обычные вещи для многих жителей столицы вновь станут недоступными.
Впрочем, как заявил городской глава Виталий Кличко, пока ограничения будут распространяться лишь на невакцинированных горожан.
"Сейчас локдаун в городе Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы. Те, кто вакцинирован, могут вольно себя чувствовать", — сказал он в эфире "Свобода слова".
Эти его слова привели к тому, что многие люди, которые ждали случая вакцинироваться, сейчас начали образовывать длинные очереди возле пунктов вакцинации.
Подтверждающие это кадры были обнародованы в телеграм-канале "Киев NEWS".
"В Киеве очереди на вакцинацию не уменьшаются", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с 30 октября "красная зона" карантина была введена во Львовской области.
Таким образом, под конец октября больше половины украинских регионов находятся в зоне с наиболее жесткими противоэпидемическими ограничениями.
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