Укр

"Очереди не уменьшаются": в Киеве у пунктов вакцинации продолжаются столпотворения (фото, видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Очереди к пунктам вакцинации
Очереди к пунктам вакцинации

Очевидно, люди не желают отправиться на "локдаун".

С 1 ноября Киев перейдет в "красную зону" карантина, а это значит, что многие обычные вещи для многих жителей столицы вновь станут недоступными.

Впрочем, как заявил городской глава Виталий Кличко, пока ограничения будут распространяться лишь на невакцинированных горожан.

"Сейчас локдаун в городе Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы. Те, кто вакцинирован, могут вольно себя чувствовать", — сказал он в эфире "Свобода слова".

Эти его слова привели к тому, что многие люди, которые ждали случая вакцинироваться, сейчас начали образовывать длинные очереди возле пунктов вакцинации.

Подтверждающие это кадры были обнародованы в телеграм-канале "Киев NEWS".

"В Киеве очереди на вакцинацию не уменьшаются", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 30 октября "красная зона" карантина была введена во Львовской области.

Таким образом, под конец октября больше половины украинских регионов находятся в зоне с наиболее жесткими противоэпидемическими ограничениями.

Теги:
#Киев #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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