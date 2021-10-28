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Киев заживет по-новому: что запретят в столице с 1 ноября (инфографика)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Карантин в Киеве Новость обновлена 28 октября 2021, 19:05
Карантин в Киеве

Ограничения больше всего заденут граждан, которые не получили прививок от COVID-19

Киев с 1 ноября перейдет в "красную" зону карантина, в связи с чем столица заживет по-новому из-за множества противоэпидемических ограничений.

Согласно данным КГГА, пропуском в заведения общественного питания, ТРЦ и даже в транспорт станет сертификат о полной вакцинации или негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. К слову, детям до 18 лет поход в ТРЦ "светит" лишь в сопровождении взрослых, у которых есть ранее упомянутые документы.

Персонал заведений, которые хотят работать в "красной" зоне карантина, также должен быть привит от коронавируса двумя дозами вакцины. В противном случае — им не позволят работать.

В столице на дистанционное обучение перейдут школы, а детские сады смогут работать при условии 100% вакцинации персонала.

Все подробности об ограничениях в Киеве с 1 ноября в инфографике "Телеграфа":

 

Ограничения "красной зоны" в Киеве
Ограничения "красной зоны" в Киеве

Ранее "Телеграф" сообщал, что вслед за Киевом в "красную" зону карантина отправится Львов, где строгие ограничения начнут действовать уже 30 октября.

Также мы писали, какие регионы уже попали в "красную" зону и что там запрещено.

Теги:
#Киев #Карантин #Коронавирус #Ограничения #Красная зона
Карантин в Киеве
Киев
Киев заживет по-новому: что запретят в столице с 1 ноября (инфографика)
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