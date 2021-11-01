Укр

Динамика COVID-19 резко упала, а в Минздраве отчитались о рекорде вакцинации: данные за сутки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Коронавирус в Украине 01.11 Новость обновлена 01 ноября 2021, 08:32
Коронавирус в Украине 01.11

За неделю в нашей стране сделали более 1,7 миллиона прививок от коронавируса

В Украине по состоянию на утро понедельника, 1 ноября, зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса. Традиционно, что после выходных количество больных COVID-19 несколько уменьшается по сравнению с предварительными данными. Коронавирусных антирекордов за эти сутки в стране не было, а в Минздраве заявили о новом рекорде вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За сутки в Украине:

  • госпитализировали – 3828 (накануне – 5 663 человек);
  • летальных исходов – 298 (днем ранее – 336);
  • выздоровели – 5885 (до этого – 5269).

Также зафиксировано 905 новых случаев COVID-19 среди детей и 111 среди медицинских работников.

При этом в Минздраве отчитались о новом рекорде вакцинации — за прошедшую неделю в Украине было сделано 1 740 231 прививка. В министерстве отмечают, что это больше, чем за весь июнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

С начала пандемии в Украине:

  • заболели — 2 936 238;
  • поправились — 2 442 098;
  • умерли — 68 027;
  • проведено ПЦР-тестов — 14 455 647.

Ранее "Телеграф" сообщал, какова ситуация в главной COVID-больнице Харькова — эксклюзивный фоторепортаж.

Также мы писали, что в Австралии ученые изобрели специальный микрочип, способный вакцинировать человека без иглы. Это устройство крепится на пластырь.

Теги:
#Украина #Минздрав #Коронавирус #Covid-19
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