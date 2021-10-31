Количество выздоровлений упало почти вдвое: статистика коронавируса в Украине

Антилидером заболеваемости в регионах стала Харьковщина

В Украине на утро воскресенья, 31 октября, зафиксировали 17430 новых случаев коронавируса. После трех дней существенного роста больных COVID-19 их количество несколько снизилось, однако при этом выросло число госпитализированных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в течение суток в Украине:

госпитализировали – 5 663 человек (накануне – 5 305);

летальных исходов – 336 (днем ранее – 541);

выздоровели – 5 269 человек (до этого – 9 449).

Кроме того, коронавирусом за сутки заболели 1108 детей и 178 медработников.

Следует отметить, что количество случаев выздоровлений от коронавируса упало почти вдвое. Если предыдущие показатели достигали 10 тысяч в сутки, то сейчас эта цифра немного выше 5 тысяч.

В региональном разрезе наибольшее количество заболевших зафиксировали в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (1141) областях.

Меньше всего больных за сутки было в Кировоградской (177) и Закарпатской (181) областях.

С начала пандемии в Украине:

заболели — 2 922 302

выздоровели — 2 436 213

умерли — 67 729

проведено ПЦР-тестов — 14 426 626

Ранее "Телеграф" сообщал, в чем разница между ПЦР и антиген-тестами на COVID-19 и какой из них более эффективный.

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