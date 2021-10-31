Укр

ПЦР VS антиген: в чем разница между тестами на COVID-19 и какой из них эффективнее

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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ПЦР-тест на коронавирус Новость обновлена 31 октября 2021, 07:32
ПЦР-тест на коронавирус

Антиген-тест можно сделать за 10 минут времени

В Украине по прогнозам Минздрава в ближайшие три недели ситуация с коронавирусом будет критической, в связи с чем растет количество желающих вакцинироваться или пройти тест на коронавирус. Что касается последнего, то их несколько — ПЦР тест и антиген-тест — последний появился позже, но успел показать себя довольно неплохо.

О разнице между тестами на COVID-19 рассказал врач Тарас Жиравецкий в собственном Telegram-канале.

Как объясняет вдоктор, тест на антиген также называют быстрым или экспресс-тестом. Все потому, что он выполняется за 10 минут сразу при пациенте и образцы для него не нужно везти в лабораторию. При этом чувствительность теста несколько меньше, чем у ПЦР-теста, однако это не снижает его эффективность. Если на экспресс-тесте показало две полоски – это значит, что вы заболели "короной".

Что касается ПЦР-теста, то он более чувствительный, но при этом для его проведения необходимы лабораторные условия, дорогостоящее оборудование, обученные лаборанты и специальные реактивы. Делается он минимум несколько часов на техническом уровне и просит особых условий. Конечно, и стоит такой тест дороже.

Добавим, что цена на антиген-тест в украинских лабораториях стартует от 300 гривен, а ПЦР-тест обойдется от 765 гривен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Ивано-Франковске очередь желающих вакцинироваться от коронавируса насильно удерживала медиков после закрытия пункта прививок. В дело вмешалась полиция.

Теги:
#Украина #Коронавирус #Экспресс-тест #Covid-19 #ПЦР-тест
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