Без иголок и боли: в Австралии для вакцинации изобрели пластыри с чипами (видео)

При таком способе вакцины можно не хранить при низкой температуре

В университете Квинсленда, Австралия, ученые изобрели специальный микрочип, способный вакцинировать человека без иглы. Это устройство крепится на пластырь.

Подробности о новинке сообщает портал XINHUA.

Исследованию посвятили целую статью, которую поместили в научном журнале Science Advances 30 октября.

Известно, что на подготовленные пластыри хотят прикреплять специальные "чипы высокой плотности" (HD-MAP). Когда такая технология начнет взаимодействовать с кожей пациента, то в ход пойдут сотни и тысячи микроскопических проекций. Они будут способствовать попаданию вакцины в организм.

Естественно, исследований на людях пока не проводилось. Однако первые проверки на мышах доказали эффективность подобного способа вакцинации.

По словам доктора Дэвида Мюллера, одного из авторов разработки, использование пластырей с американской вакциной (Pfizer или Moderna — не уточняется) продемонстрировало достаточно быстрый иммунный ответ.

Главным преимуществом такого изобретения сами ученые называют возможность вакцинироваться человеку самостоятельно, без врачей. К тому же, в состоянии "пластыря с чипом" вакцины можно будет не хранить при низких температурах — как это необходимо для жидких препаратов сейчас.

Одобрят ли технологию, пока неизвестно. Однако исследователи предполагают, что при позитивном решении для таких пластырей их стоимость не должна превышать обычную цену одной дозы вакцины.

К слову, изобретение хотят использовать не только для борьбы с коронавирусом, но и другими болезнями, требующими иммунизации.

Напомним, ранее "Телеграф" цитировал инфекциониста Ольгу Голубовскую, которая рассказала, какую вакцину против "короны" можно считать наиболее безопасной для использования.