Не Pfizer: Голубовская ответила, чем безопаснее всего вакцинироваться от COVID-19

По мнению инфекциониста, самой безопасной является вакцина, содержащая "убитый" коронавирус

Наиболее безопасной вакциной от коронавируса, используемой в Украине, является препарат китайского производства CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Такое мнение высказала заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в интервью Наталье Влащенко.

По ее словам, именно CoronaVac, содержащая в составе "убитый" коронавирус, является лучшей вакциной по профилю безопасности. Голубовская отметила, что все дискуссии об эффективности/неэффективности этих вакцин можно прекратить, поскольку "Китай перевакцинирован – все тихо-спокойно. Индонезия перевакцинирована… поэтому не надо…".

Кроме того, украинский инфекционист нашел объяснение тому, почему эту вакцину не признают в Европе. По мнению Голубовской, Евросоюз таким образом хочет оградить свои рынки.

Напомним, официально в Украине Минздрав признает вакцины от четырех мировых производителей. Это Moderna, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (SKBio или Covishield), а также Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Согласно статистике, большинство украинцев доверяют последнему препарату, являющемуся американской разработкой.

Также мы писали, на сколько вакцинация снижает риск смерти при коронавирусе "Дельта".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минздраве придумали, что делать с теми, кому вакцинация противопоказана.