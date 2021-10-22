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Вакцины против COVID-19 в Украине: кому и в каком возрасте можно делать прививку

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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С июля в стране вакцинируют всех совершеннолетних граждан Новость обновлена 22 октября 2021, 16:14
С июля в стране вакцинируют всех совершеннолетних граждан

Сейчас украинцам предлагают на выбор препараты от четырех производителей

Значительная часть регионов Украины находится в пределах "красной" карантинной зоны. Чтобы не перешагнуть черту, которая и так слишком призрачная из-за увеличения количества ковидных больных, власти призывают украинцев быстрее вакцинироваться.

"Телеграф" разбирался, какие препараты доступны для наших граждан и с какого возраста доступна иммунизация.

Какую вакцину выбрать?

Официально Минздравом признаны в Украине вакцины от четырех мировых производителей. Это Moderna, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (SKBio или Covishield), а также Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Согласно статистике больше всех украинцев доверяет именно последнему препарату, что является американской разработкой.

Статистика по вакцинам в Украине
Статистика по вакцинам в Украине

Считается, что эта вакцина обладает достаточно высоким процентом уровня защиты даже против "дельта"-варианта COVID-19 — около 88%.

Стартовала же массовая кампания по вакцинации в Украине с препаратов от AstraZeneca. Известно, что ею прививался даже президент Владимир Зеленский.

Если раньше особого выбора у украинцев не было, то сейчас в пунктах массовой вакцинации у человека обязательно спрашивают, какому препарату он отдает предпочтение.

Со сколько лет можно привиться?

Официально с июля 2021 года в Украине стартовал финальный этап вакцинации, когда укол может получить любой совершеннолетний гражданин. Для этого в городах открыты специальные центры массовой иммунизации, которых только в столице имеется 44.

Вакцинация детей в нашей стране официально не проводится. На данный момент Минздрав разрешает несовершеннолетним прививки лишь в исключительных случаях, и то — лишь с 12 лет.

К особенностям, которые разрешают иммунизацию детей, относят:

  • высокие риски тяжелого перенесения коронавируса ребенком;
  • переезд в страну на постоянное жительство или учебу, где требуется сертификат о вакцинации;
  • участие ребенка в международных спортивных или других культурных мероприятиях, которые нуждаются в подобных документах;
  • получение первой дозы вакцины в стране за границей, где ребенок проживал до переезда в Украину.

При этом прививки для подростков предлагают ставить исключительно препаратом от Pfizer, ведь именно эта компания занималась изучением своей вакцины по отношению в вопросу иммунизации детей.

Препарат компании Pfizer считается безопасным для детей
Препарат компании Pfizer считается безопасным для детей

Также известно, что украинские власти сейчас работают над документом, который официально разрешит прививаться детям в возрасте 12-14 лет — для уменьшения количества новых больных. Пока соответствующее решение еще находится на рассмотрении у правительства.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кому категорически запрещено получать вакцину против коронавируса в Украине.

Теги:
#Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #Вакцинация детей #Covid-19
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