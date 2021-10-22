Вакцины против COVID-19 в Украине: кому и в каком возрасте можно делать прививку

Сейчас украинцам предлагают на выбор препараты от четырех производителей

Значительная часть регионов Украины находится в пределах "красной" карантинной зоны. Чтобы не перешагнуть черту, которая и так слишком призрачная из-за увеличения количества ковидных больных, власти призывают украинцев быстрее вакцинироваться.

"Телеграф" разбирался, какие препараты доступны для наших граждан и с какого возраста доступна иммунизация.

Какую вакцину выбрать?

Официально Минздравом признаны в Украине вакцины от четырех мировых производителей. Это Moderna, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (SKBio или Covishield), а также Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Согласно статистике больше всех украинцев доверяет именно последнему препарату, что является американской разработкой.

Статистика по вакцинам в Украине

Считается, что эта вакцина обладает достаточно высоким процентом уровня защиты даже против "дельта"-варианта COVID-19 — около 88%.

Стартовала же массовая кампания по вакцинации в Украине с препаратов от AstraZeneca. Известно, что ею прививался даже президент Владимир Зеленский.

Если раньше особого выбора у украинцев не было, то сейчас в пунктах массовой вакцинации у человека обязательно спрашивают, какому препарату он отдает предпочтение.

Со сколько лет можно привиться?

Официально с июля 2021 года в Украине стартовал финальный этап вакцинации, когда укол может получить любой совершеннолетний гражданин. Для этого в городах открыты специальные центры массовой иммунизации, которых только в столице имеется 44.

Вакцинация детей в нашей стране официально не проводится. На данный момент Минздрав разрешает несовершеннолетним прививки лишь в исключительных случаях, и то — лишь с 12 лет.

К особенностям, которые разрешают иммунизацию детей, относят:

высокие риски тяжелого перенесения коронавируса ребенком;

переезд в страну на постоянное жительство или учебу, где требуется сертификат о вакцинации;

участие ребенка в международных спортивных или других культурных мероприятиях, которые нуждаются в подобных документах;

получение первой дозы вакцины в стране за границей, где ребенок проживал до переезда в Украину.

При этом прививки для подростков предлагают ставить исключительно препаратом от Pfizer, ведь именно эта компания занималась изучением своей вакцины по отношению в вопросу иммунизации детей.

Препарат компании Pfizer считается безопасным для детей

Также известно, что украинские власти сейчас работают над документом, который официально разрешит прививаться детям в возрасте 12-14 лет — для уменьшения количества новых больных. Пока соответствующее решение еще находится на рассмотрении у правительства.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кому категорически запрещено получать вакцину против коронавируса в Украине.