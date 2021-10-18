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Как понять, что подхватил коронавирус: все симптомы "Дельты" по дням

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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В отличии от "альфа"-варианта "Дельта" распространяется в десятки раз быстрее Новость обновлена 18 октября 2021, 13:53
В отличии от "альфа"-варианта "Дельта" распространяется в десятки раз быстрее

Из-за коронавируса при "Дельте" все чаще стали страдать дети

В Украине по-прежнему растет количество новых коронавирусных больных. Одной из главных причин очередной волны COVID-19 в стране стал вариант коронавируса "Дельта", который является более опасным для молодежи и детей.

"Телеграф" решил напомнить главные симптомы, характерные для этого вида болезни.

Главное отличие "Дельты" от "альфа"-варианта и оригинального коронавируса — его высокая заразность. На данный момент исследователи полагают, что коронавирус подобного типа распространяется в среднем на 60% быстрее, нежели его "предшественники".

Среди главных симптомов "дельта"-варианта, как и при обычном ковиде, — температура, головная боль, слабость, кашель. Однако добавляется еще несколько новых, не столь характерных для болезни ранее.

1-3 день. Болеющий будет чувствовать легкое недомогание, вероятно почувствует небольшое повышение температуры. Также есть вероятность, что у него заложит нос и будут болеть мышцы на ногах.

3-5 день. Ковид начнет встречать более активный ответ иммунитета: у человека обычно значительно подскакивает температура, начинается легкий кашель. Также вполне возможна потеря или притупление вкусовых ощущений. Однако при "Дельте" это случается не так часто, как при том же "альфа"-варианте.

4-5 день. В это время также возможны различные влияния болезни на наш ЖКТ. Для больного будет нормально жаловаться на тошноту, боли в кишечники или диарею. Не исключена рвота.

5-10 день. Начинается активная фаза болезни. В это время человек должен бросить максимально все силы на борьбу с "короной". Однако это будет сделать непросто, ведь пациента ожидает сильный кашель, ломота в теле, постоянный озноб. Нередко регистрируется одышка.

10-12 день. Могут появиться боли в груди. Также больной будет все чаще уставать и задыхаться. Вероятно начало пневмонии.

Симптомы Дельты по дням
Симптомы Дельты по дням

Впрочем, если спустя 10-12 дней пациент почувствует себя лучше, это значит, что с коронавирусом удалось справиться. Однако его последствия будут "аукаться" организму еще не одну неделю и даже месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что именно из-за "дельта"-варианта коронавируса в Украине хотят начать вакцинировать детей от 12 лет.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Штамм Дельта
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