В Украине принимают решение о вакцинации детей против коронавируса: что известно

Причиной иммунизации несовершеннолетних может стать "дельта"

В Украине могут ввести вакцинацию от коронавирусной болезни для детей от 12-14 лет.

О такой вероятности "Телеграф" узнал от народного депутата, главы комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Самая главная причина возможного подобного решения — специфика "дельта"-варианта коронавируса. Ввиду особой мутации молодые люди и дети стали более уязвимыми к новой форме вируса, чем представители старшего поколения. Именно поэтому в Украине ежедневно регистрируется рекордное количество больных COVID-19 среди несовершеннолетних. Детей, кстати, также часто госпитализируют с тяжелой форме, как, к примеру, в Одессе.

"Сейчас 15-20% от всех заболевших новых в сутки — это дети, — подчеркнул Михаил Радуцкий. — Это очень плохо, потому что дети обычно и маски не носят, и к бабушкам и дедушкам ездят".

Сейчас разрешение на вакцинацию детей от 12-14 лет рассматривается правительством совместно с представителями Госпотребстандарта и Министерства здравоохранения. В планах — позволить иммунизацию этой возрастной категории Украинский при отсутствии противопоказаний.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, стоит украинском беспокоиться о возможной угрозе нового общенационального локдауна.