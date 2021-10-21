Украина переходит в "красную зону": что происходит в регионах (обновляется)
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"Покраснеть" могут еще как минимум семь областей Украины
В Украине на фоне тотального роста количества новых больных и смертности от коронавируса все больше регионов переходят в "красную" зону карантина с жесткими ограничениями, или же всерьез задумываются об этом.
Как регионы уже "покраснели" и что делается в других областях выяснял "Телеграф".
Общие правила для "красной" зоны
На период введения в регионах устанавливается ряд ограничений и запретов. Все эти правила являются общими для областей, однако местные власти по собственному желанию и с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе могут вводить дополнительные ограничения.
Так, в "красной" зоне запрещается:
- находиться в местах общественного пользования без защитных масок;
- работа ТРЦ, развлекательных заведений (кинотеатров), учреждений культуры;
- работа рынков и магазинов, которые продают непродовольственные товары;
- работа спортзалов и бассейнов;
- работа кафе и ресторанов (только доставка или на вынос)
- работа учебных заведений (кроме детских садов и начальной школы)
- работа отелей и хостелов;
- проведение массовых мероприятий.
Добавим, что ограничения отменяются при условии наличия у всего персонала и посетителей сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса (то есть получение двух доз вакцины).
Херсонская область
Первой в "красную" зону карантина вошла именно Херсонская область. Ограничение здесь начали действовать с 15 октября.
Причиной перехода региона в зону с усиленными эпидемическим ограничениями стал тот факт, что здесь возникла угрожающая ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации больных COVID-19.
По состоянию на утро четверга, 21 октября, на Херсонщине зафиксировали 1143 случая коронавируса. К слову, это не самые высокие показатели по Украине.
Киев
И хотя "красную" зону в столице Украины еще не ввели, однако очень активно этот вопрос обсуждают.
О тяжелой ситуации с коронавирусом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в столице 63% коек с кислородом заняты больными коронавирусом. За минувшие сутки умерли 39 человек, возраст которых — от 29 лет.
Новых случаев заражения в столице — почти 1200. Ежедневно в больницы попадают почти 500 человек.
В связи с этим уже в пятницу, 22 октября, комиссия по ТЭБ и ЧС должен рассмотреть вопрос перехода Киева в "красную" зону.
Одесская область
Одесская область перешла в "красную" зону с 18 октября. Несколько дней до этого в регионе наблюдалась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
В больницах Одессы из-за существенного роста количества госпитализаций стало не хватать как мест, так и кроватей с кислородом. Больных коронавирусом приходилось вывозить в Овидиополь, Беляевку и Черноморск.
Днепропетровская область
Днепропетровщина перешла в "красную" зону вместе с другими четырьмя областями. Здесь ситуация похожа — уровень госпитализаций, загруженности уровень кислородом и динамика выявления случаев инфицирования перешли допустимые показатели, что побудило власти ввести более строгие ограничения.
Запорожская область
Запорожье также попало в "красную" зону с 18 октября. В регионе последние три дня зашкаливают показатели уровня госпитализаций — приближается к 100 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, стабильно высокий здесь уровень загруженности коек с кислородом — более 81%.
Донецкая область
"Красную" зону карантина в Донецкой области установили в понедельник, 18 октября. Уровень госпитализации здесь перевалил за 100% при норме менее 60. Кроме того, зашкаливает заполненность коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.
Сумская область
Сумщина попадет в "красную" зону и введет более строгий карантин с субботы, 23 октября. В области существенно превышены сразу три показателя — коэффициент обнаружения новых случаев, уровень госпитализаций и загруженность коек кислородом.
Черкасская область
В ближайший понедельник, 25 октября, Черкасская может стать еще одной областью, которая изменила карантинное зонирования на "красный". За две последние недели в области произошел значительный всплеск заболеваемости. Так, за это время с 7% до более 50% выросла заполняемость кислородных коек в больницах, а 143 жителя области не справились с коронавирусной болезнью.
Какие еще регионы могут "покраснеть"
По состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине в числе "оранжевых" остаются 15 областей.
Однако, из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом совсем скоро могут стать "красными" еще 7 регионов :
- Житомирская область;
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
Единственная возможность для этих регионов избежать усиления карантина — массовая вакцинация и соблюдение противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды.
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