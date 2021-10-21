Украина переходит в "красную зону": что происходит в регионах (обновляется)

"Покраснеть" могут еще как минимум семь областей Украины

В Украине на фоне тотального роста количества новых больных и смертности от коронавируса все больше регионов переходят в "красную" зону карантина с жесткими ограничениями, или же всерьез задумываются об этом.

Как регионы уже "покраснели" и что делается в других областях выяснял "Телеграф".

Общие правила для "красной" зоны

На период введения в регионах устанавливается ряд ограничений и запретов. Все эти правила являются общими для областей, однако местные власти по собственному желанию и с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе могут вводить дополнительные ограничения.

Так, в "красной" зоне запрещается:

находиться в местах общественного пользования без защитных масок;

работа ТРЦ, развлекательных заведений (кинотеатров), учреждений культуры;

работа рынков и магазинов, которые продают непродовольственные товары;

работа спортзалов и бассейнов;

работа кафе и ресторанов (только доставка или на вынос)

работа учебных заведений (кроме детских садов и начальной школы)

работа отелей и хостелов;

проведение массовых мероприятий.

Добавим, что ограничения отменяются при условии наличия у всего персонала и посетителей сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса (то есть получение двух доз вакцины).

Херсонская область

Первой в "красную" зону карантина вошла именно Херсонская область. Ограничение здесь начали действовать с 15 октября.

Причиной перехода региона в зону с усиленными эпидемическим ограничениями стал тот факт, что здесь возникла угрожающая ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации больных COVID-19.

По состоянию на утро четверга, 21 октября, на Херсонщине зафиксировали 1143 случая коронавируса. К слову, это не самые высокие показатели по Украине.

Киев

И хотя "красную" зону в столице Украины еще не ввели, однако очень активно этот вопрос обсуждают.

О тяжелой ситуации с коронавирусом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в столице 63% коек с кислородом заняты больными коронавирусом. За минувшие сутки умерли 39 человек, возраст которых — от 29 лет.

Новых случаев заражения в столице — почти 1200. Ежедневно в больницы попадают почти 500 человек.

В связи с этим уже в пятницу, 22 октября, комиссия по ТЭБ и ЧС должен рассмотреть вопрос перехода Киева в "красную" зону.

Одесская область

Одесская область перешла в "красную" зону с 18 октября. Несколько дней до этого в регионе наблюдалась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В больницах Одессы из-за существенного роста количества госпитализаций стало не хватать как мест, так и кроватей с кислородом. Больных коронавирусом приходилось вывозить в Овидиополь, Беляевку и Черноморск.

Днепропетровская область

Днепропетровщина перешла в "красную" зону вместе с другими четырьмя областями. Здесь ситуация похожа — уровень госпитализаций, загруженности уровень кислородом и динамика выявления случаев инфицирования перешли допустимые показатели, что побудило власти ввести более строгие ограничения.

Запорожская область

Запорожье также попало в "красную" зону с 18 октября. В регионе последние три дня зашкаливают показатели уровня госпитализаций — приближается к 100 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, стабильно высокий здесь уровень загруженности коек с кислородом — более 81%.

Донецкая область

"Красную" зону карантина в Донецкой области установили в понедельник, 18 октября. Уровень госпитализации здесь перевалил за 100% при норме менее 60. Кроме того, зашкаливает заполненность коек с кислородом для пациентов с коронавирусом.

Сумская область

Сумщина попадет в "красную" зону и введет более строгий карантин с субботы, 23 октября. В области существенно превышены сразу три показателя — коэффициент обнаружения новых случаев, уровень госпитализаций и загруженность коек кислородом.

Черкасская область

В ближайший понедельник, 25 октября, Черкасская может стать еще одной областью, которая изменила карантинное зонирования на "красный". За две последние недели в области произошел значительный всплеск заболеваемости. Так, за это время с 7% до более 50% выросла заполняемость кислородных коек в больницах, а 143 жителя области не справились с коронавирусной болезнью.

Какие еще регионы могут "покраснеть"

По состоянию на утро четверга, 21 октября, в Украине в числе "оранжевых" остаются 15 областей.

Однако, из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусом совсем скоро могут стать "красными" еще 7 регионов :

Житомирская область;

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Ровенская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Единственная возможность для этих регионов избежать усиления карантина — массовая вакцинация и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды.