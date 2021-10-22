Спасение от ограничений "красной" зоны: где в Киеве можно вакцинироваться от COVID-19 (адреса)

Некоторые из центров вакцинации работают ежедневно

С каждым днем Киев все быстрее приближается по эпидемическим показателям к "красной" карантинной зоне. Чтобы усиления карантина не произошло, жителям столицы предлагают быстрее вакцинироваться против COVID-19.

"Телеграф" подскажет адреса нескольких пунктов, где проводят иммунизацию, а также расскажет, какие препараты предлагают киевлянам медики.

Где вакцинироваться?

На территории столицы работает 138 пунктов, в которых можно получить прививку от коронавируса. Это как частные клиники, так и государственные амбулатории.

Впрочем, чтобы с дальнейшим внесением ваших данных в систему (для получения COVID-сертификата в той же "Дії") было меньше мороки, лучше обратиться в центр массовой вакцинации. Таких учреждений в Киеве создано аж 44. Вот адреса некоторых из них:

Международный выставочный центр (ежедневно с 10:00 до 18:00); КНП "ЦПМСД Печерского р-на г. Киева", ул. Мазепы, 2, каб. 40 (ежедневно с 9:00 до 16:00); ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Бандери Степана, 36 (ежедневно с 11:00 до 17:00); ТРЦ "SKY MALL", ул. Шухевича 2 Т (ежедневно с 11:00 до 16:00); ТРЦ "Ривер Молл", Днепровская Набережная, 12 (ежедневно с 11:00 до 17:00); ТРЦ "GULLIVER", пл. Спортивная, 1А (ежедневно с 11:00 до 18:00); КНП "ЦПМСД №1" Голосеевского района г. Киева, ул. Якубовского, 6, каб. 116 (будни с 10:00 до 15:00, сб-вс — с 9:00 до 15:00); КНП "ЦПМСД №2" Святошинского района г. Киева, ул. Симиренка, 10, каб. 414 (будни с 10:00 до 15:00, сб-вс — с 9:00 до 15:00); КНП "Киевская студенческая поликлиника", ул. Политехническая, 25/29, 1 этаж, каб. 103 (будни с 10:00 до 15:00, сб-вс — с 9:00 до 15:00); ТЦ "Эпицентр К", ул. Братиславская, 11 (ежедневно с 11:00 до 19:00).

С полным перечнем всех центров вы можете ознакомиться на специальном сайте Минздрава, выбрав в соответствующей графе Киев.

Чем прививают?

Согласно информации на сайте КГГА, столичные медики, как и их коллеги в других регионах, используют четыре основные вакцины для иммунизации населения. Это AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.

Как свидетельствует статистика, большинство киевлян отдают предпочтение американскому Pfizer. Этот препарат выбрали 45% вакцинированных в столице людей. На втором месте по "популярности" находится CoronaVac.

Свежая статистика по вакцинации в столице

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, будут ли проходить в столице концерты и другие массовые мероприятия после вероятного усиления карантинных ограничений.