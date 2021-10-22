За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)

Многие запреты удастся "снять" благодаря вакцинации или наличию ПЦР-теста

Эпидемические показатели с каждым днем приближают Киев к "красной" карантинной зоне. Это значит, что жителям и гостям столицы придется столкнуться с рядом ограничений.

Что именно будет запрещено при усилении карантина, рассказал в личном Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Запрет или вакцинация

По информации чиновника, киевлян в случае "красной" зоны ждет запрет на работу:

учреждений общепита (ресторанов, кафе, баров);

отелей, хостелов и т.п.;

спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.

Также заведения социальной защиты (к примеру, дома престарелых) не смогут обеспечить свободное посещение для родных и друзей своих постояльцев. Ограничат и работу ЦПАУ, управлений ПФУ — кроме исключительных случаев.

Будет действовать запрет и на проведение любых массовых мероприятий — от спортивных до культурных.

При этом Виталий Кличко подчеркнул, что любые из этих запретов "снимаются" при наличии у работников организации и их клиентов либо сертификата о вакцинации против "короны", либо негативного ПЦР-теста давностью не больше двух суток.

Обучение в столице

Уже с 23 октября в столичных школах будет объявлен двухнедельный карантин. По информации Кличко, запрет на посещение учебных заведений в столице продлится до 8 ноября.

"Каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября. Насчет следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах", — подчеркнул чиновник в своем Telegram.

Детские садики и другие учебные заведения, по мнению киевского мэра, могут продолжить работу при 100-процентной вакцинации своего персонала.

Впрочем, как известно, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что ВУЗам Украины с 25 октября рекомендовано вернуться к "дистанционке".

Общественный транспорт поедет?

Как сообщает Виталий Кличко, работа общественного транспорта в столице не будет остановлена даже в случае "красной" зоны. Однако будет действовать ограничение на количество пассажиров — исключительно по вместительности автомобиля, которая прописана в документах.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре, несмотря на ограничения "красной" карантинной зоны, в одном из местных клубов устроили концерт российского рэпера — количество зрителей превысило все ожидания.