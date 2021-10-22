"Красная зона" в Киеве: что будет с концертами и кинотеатрами при ужесточении карантина

Для вакцинированных он будет смягченным

Ситуация с распространением коронавируса в украинской столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве было зафиксировано более 1300 новых больных, а по всей Украине — свыше 23 тысяч. Это на 1370 человек больше, чем днем ранее.

По правилам красной зоны, если в Киеве ужесточат карантин, в городе будут введены карантинные ограничения, которые будут касаться преимущественно невакцинированных граждан. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. В связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране украинские артисты начали отменять свои концерты во многих крупных городах Украины.

В случае перехода в "красную зону" городские власти запретят проводить любые массовые мероприятия — от спортивных до культурных. Закроются кинотеатры и другие культурные учреждения.

Будет разрешено проводить мероприятия при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Спортивные мероприятия будут разрешены только при условии отсутствия зрителей.

Напомним, что недавно в Днепре, несмотря на ограничения "красной" карантинной зоны, в одном из местных клубов был проведен концерт российского рэпера PYROKINESIS. Количество зрителей превысило все ожидания.

Какие еще регионы Украины могут "покраснеть" из-за коронавируса — читайте в материале "Телеграфа".