Насколько эффективна вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech

Ею вакцинировались более 3,2 млн украинцев.

В Украине от коронавируса вакцинируют четырьмя препаратами. Среди них мРнк-вакцина Comirnaty американо-немецкого производства. Украина получила ее 7,4 млн доз.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно последним исследованиям от первоначального вида вируса, так называемого "уханьского штамма" она защищает на 95%. У других мутация — степень защиты ниже.

Comirnaty эффективна:

от штамма Альфа — на 93,7%

от штамма Дельта — на 88%.

Напомним, вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech проводится дважды с интервалом в 21-28 дней. Вакцина тренирует организм распознавать особенный белок вируса.

Дополнительно стоит отметить, что эффективность вакцинации снижается со временем, это подтверждают независимые исследования. Несмотря на снижение уровня защиты от заражения, от тяжелых последствий защита остается высокой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине решили из-за ухудшения ситуации с ковидом прививать по 1,5 млн граждан в неделю, а в Днепре, который с 18 октября в "красной зоне" установили рекорд по вакцинациям — Пфайзер закончился в одной из поликлиник города.