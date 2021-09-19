Pfizer, Moderna или Sinovac: где и чем прививаются от коронавируса украинцы

Прививку может получить каждый желающий старше 18 лет

Украина приближается к отметке в 15% вакцинированного от коронавируса населения. Сейчас получить прививку может каждый желающий старше 18 лет. Как показывает статистика, больше всего прививок граждане получили препаратом Pfizer, а меньше всего — вакциной AstraZeneca.

"Телеграф", опираясь на данные СНБО и Министерства здравоохранения Украины, разбирался, где и какой вакциной лучше сделать прививку в Украине.

Прежде всего следует отметить, что в Украине вакцинация населения осуществляется такими препаратами от коронавируса:

Spikevax — Moderna (американская)

Oxford/AstraZeneca (индийская — в Украине SKBio и Covishield)

Comirnaty — Pfizer/BioNTech (американо-немецкая)

Coronavac — Sinovac-Biotech (китайская).

Независимо от производителя, делать прививку нужно дважды.

Какой вакциной прививают чаще всего

За минувшие сутки, от коронавируса вакцинировали 58 605 человек. Из них первую дозу получили 34 743 человека, полностью завершили курс вакцинации (получили две дозы) — 23 862 человека. При этом больше всего граждан выбрали для прививки вакцину производства Pfizer (35 174), на втором месте Coronavac (15 121), на третьем — AstraZeneca (8 310). Прививки другими вакцинами за предыдущие сутки не проводились.

При этом, с начала вакцинации от коронавируса в Украине (стартовала 24 февраля 2021) Pfizer стал фаворитом украинцев почти во всех регионах. По статистике Минздрава, именно этим препаратом сделали наибольшее количество прививок — 4 108 459. На втором месте Sinovac — 3 151 552 прививок, на третьем — Moderna (2 132 828 доз), на последнем — AstraZeneca (1 993 321 прививок).

Какие вакцины больше всего используют в регионах Украины

При этом, вакцины Sinovac было завезено в Украину больше всего, а Moderna — наименьшее количество.

По данным СНБО, с 1 сентября 2021 в Украину доставляли только вакцины производства Pfizer и Sinovac. В частности, Pfizer доставили 1 537 380 доз, а Sinovac — 1 431 000 доз. Возможно именно это объясняет тот факт, что Pfizer в отличие от других вакцин выбирают все больше украинцев.

Поставки вакцин в Украину за сентябрь 2021

Где сделать прививку в Украине

С исчерпывающим перечнем пунктов прививок и центров массовой вакцинации от коронавируса в Украине вы можете ознакомиться по ссылке.

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами — через семейного врача, или через регистратуру медучреждения, где действует пункт вакцинации.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ученые провели эксперимент эффективности вакцин Pfizer и CoronaVac и выяснили, что антител после американской вакцины у граждан в 10 раз больше, чем после китайской.