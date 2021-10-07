Укр

Pfizer не справляется? Новое исследование показало как быстро снижается защита после вакцинации

Автор
Галина Михайлова
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122 298 человек вакцинировались от COVID-19 за среду, 6 октября. Новость обновлена 07 октября 2021, 14:24
122 298 человек вакцинировались от COVID-19 за среду, 6 октября.

Почти 39% вакцинировавшихся в Украине привились Pfizer.

В Израиле и Катаре провели два независимых исследования защиты после вакцинации Pfizer. Они оба показали спад иммунитета через несколько месяцев после введения вакцины. Причиной врачи считают, кроме прочего, поведение людей.

Об этом сообщает CNN.

Потеря антител после двукратной вакцинации начинается через два месяца после последней дозы прививки — утверждает израильское исследование. Скорость выше у мужчин, людей старше 65 и больных с иммуносупрессией — угнетенным иммунитетом. Такое состояние характерно для беременности, ВИЧ, лучевой болезни или может быть вызвано искусственно при пересадке органов или при лечении аутоимунных заболеваний.

В этом исследовании также сказано, что защита выше у тех, кто переболел коронавирусом, а затем вакцинировался.

В Катаре большая часть населения вакцинировалась именно Pfizer. Ученые из этой страны отметили, что количество антител падает быстрее с четвертого месяца после вакцинации и процент защиты от заражения уменьшается до 20% в последующие месяцы.

При этом ученые отметили, что вакцинация все равно защищает на 90% от тяжелого течения коронавируса. Помимо объективных причин на снижение защиты повлияло и то, что после вакцинации люди начали жить как прежде, пренебрегали мерами защиты и увеличили количество общения с другими.

Ранее "Телеграф" писал, что у пожилых людей вакцинация дает лучшую защиту чем болезнь.

Теги:
#Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #Covid-19
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