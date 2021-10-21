Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава

Украинцы могут не вакцинироваться от ковида только по двум веским причинам

Во многих городах Украины без ковид-сертификата уже не попасть ни в общественный транспорт, ни на работу (речь о госслужбе). И, по всей видимости, такие ограничения будут только набирать обороты, ведь с каждой неделей "красных" карантинных зон в нашей стране все больше. Однако многие убеждены, что им прививку от коронавируса делать попросту нельзя: из-за различных хронических заболеваний, с чем категорически не согласны в Минздраве.

По информации министерства, тех людей, которые действительно имеют противопоказания к прививке, в Украине менее 1%.

Вакцинироваться от коронавируса нельзя, только если:

вы имеете тяжелую аллергическую реакцию после первой дозы — анафилактический шок;

есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Однако даже абсолютные противопоказания, продолжают в Минздраве, не дадут человеку никаких льгот в период карантина: пока еще не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

Впрочем, люди могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами или в общественном транспорте по городу.

Во всех остальных случаях делать прививку нужно, тем более, если речь идет о хронических заболеваниях. Обязательной вакцинации подлежат люди, которым нужна дополнительная защита от коронавируса при:

гипертонии;

сахарном диабете;

онкологии;

астме;

ВИЧ;

гепатите и прочих тяжелых болезнях.

Напомним, с 21 октября в Украине ужесточили правила проезда в транспорте межобластного сообщения. Для посадки в транспорт требуется либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо негативный тест.