Укр

Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава

Автор
Елена Волкова
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Прививаться от коронавируса нужно, в первую очередь, людям с хроническими болезнями. Слухи об обратном - миф Новость обновлена 21 октября 2021, 13:39
Прививаться от коронавируса нужно, в первую очередь, людям с хроническими болезнями. Слухи об обратном - миф

Украинцы могут не вакцинироваться от ковида только по двум веским причинам

Во многих городах Украины без ковид-сертификата уже не попасть ни в общественный транспорт, ни на работу (речь о госслужбе). И, по всей видимости, такие ограничения будут только набирать обороты, ведь с каждой неделей "красных" карантинных зон в нашей стране все больше. Однако многие убеждены, что им прививку от коронавируса делать попросту нельзя: из-за различных хронических заболеваний, с чем категорически не согласны в Минздраве. 

По информации министерства, тех людей, которые действительно имеют противопоказания к прививке, в Украине менее 1%. 

Вакцинироваться от коронавируса нельзя, только если:

  • вы имеете тяжелую аллергическую реакцию после первой дозы — анафилактический шок;
  • есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Однако даже абсолютные противопоказания, продолжают в Минздраве, не дадут человеку никаких льгот в период карантина: пока еще не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

Впрочем, люди могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами или в общественном транспорте по городу.

Во всех остальных случаях делать прививку нужно, тем более, если речь идет о хронических заболеваниях. Обязательной вакцинации подлежат люди, которым нужна дополнительная защита от коронавируса при:

  • гипертонии;
  • сахарном диабете;
  • онкологии;
  • астме;
  • ВИЧ;
  • гепатите и прочих тяжелых болезнях.

Напомним, с 21 октября в Украине ужесточили правила проезда в транспорте межобластного сообщения. Для посадки в транспорт требуется либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо негативный тест.

Теги:
#Минздрав #Вакцинация #Коронавирус #Противопоказания
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