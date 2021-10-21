Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава
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Украинцы могут не вакцинироваться от ковида только по двум веским причинам
Во многих городах Украины без ковид-сертификата уже не попасть ни в общественный транспорт, ни на работу (речь о госслужбе). И, по всей видимости, такие ограничения будут только набирать обороты, ведь с каждой неделей "красных" карантинных зон в нашей стране все больше. Однако многие убеждены, что им прививку от коронавируса делать попросту нельзя: из-за различных хронических заболеваний, с чем категорически не согласны в Минздраве.
По информации министерства, тех людей, которые действительно имеют противопоказания к прививке, в Украине менее 1%.
Вакцинироваться от коронавируса нельзя, только если:
- вы имеете тяжелую аллергическую реакцию после первой дозы — анафилактический шок;
- есть гиперчувствительность к компонентам вакцины.
Однако даже абсолютные противопоказания, продолжают в Минздраве, не дадут человеку никаких льгот в период карантина: пока еще не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.
Впрочем, люди могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами или в общественном транспорте по городу.
Во всех остальных случаях делать прививку нужно, тем более, если речь идет о хронических заболеваниях. Обязательной вакцинации подлежат люди, которым нужна дополнительная защита от коронавируса при:
- гипертонии;
- сахарном диабете;
- онкологии;
- астме;
- ВИЧ;
- гепатите и прочих тяжелых болезнях.
Напомним, с 21 октября в Украине ужесточили правила проезда в транспорте межобластного сообщения. Для посадки в транспорт требуется либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо негативный тест.
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