Укр

В Украине вступили в силу новые ограничения на перевозки: что изменилось

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Проверка документов на вокзале. Новость обновлена 21 октября 2021, 09:49
Проверка документов на вокзале.

Новые карантинные меры касаются всех взрослых жителей Украины.

Четверг в стране стал первым днем, когда при посадке в самолеты, поезда и автобусы межрегионального сообщения необходимо не только быть в маске, но и предъявлять ковид-документы: результат теста или сертификат о вакцинации

Напомним — меры не действуют внутри области и в городском транспорте, если подобное решение об ограничениях не принято на местном уровне.  

Какие документы дают право проезда:

  • негативный тест (за 72 часа максимум до поездки). Это может быть ПЦР-тест или анализ на антиген. "Телеграф" выяснил, что стоимость такого анализа в киевских лабораториях — от 400 до 1000 грн. 
  • сертификат про вакцинацию от COVID-19. Это может быть бумажный вариант, международный (через портал "Дия") либо электронный в приложении. Для "желтых" областей достаточно одной прививки. 
  • сертификат о выздоровлении от коронавируса. Эта возможность пока недоступна, поскольку принимают только электронный вариант, а он еще на стадии тестирования. 

Ограничения не касаются путешествующих детей и подростков. До 18 лет эти документы не обязательны — нужна только правильно надетая маска. Она обязательна в транспорте для несовершеннолетних с 12 лет. 

Документы обязаны иметь не только граждане Украины, но и иностранцы. Меры касаются и водителей, и пассажиров. 

Ранее "Телеграф" писал, что ответственность за наличие документов у пассажиров несет перевозчик.

Теги:
#Транспорт #Поездки #Сертификат #Коронавирус
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