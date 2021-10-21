В Україні вступили в силу нові обмеження на перевезення: що змінилося

Нові карантинні заходи стосуються всіх дорослих жителів України.

Четвер у країні став першим днем, коли при посадці в літаки, поїзди та автобуси міжрегіонального сполучення необхідно не тільки бути в масці, а й пред’являти ковід-документи: результат тесту або сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо — заходи не діють всередині області і в міському транспорті, якщо подібне рішення про обмеження не прийняте на місцевому рівні.

Які документи дають право проїзду:

негативний тест (за 72 години максимум до поїздки). Це може бути ПЛР-тест або аналіз на антиген. "Телеграф" з’ясував, що вартість такого аналізу в київських лабораторіях — від 400 до 1000 грн.

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сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Це може бути паперовий варіант, міжнародний (через портал "Дія") або електронний в додатку. Для "жовтих" областей досить одного щеплення.

сертифікат про одужання від коронавірусу. Ця можливість поки недоступна, оскільки приймають тільки електронний варіант, а він ще на стадії тестування.

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Обмеження не стосуються подорожуючих дітей і підлітків. До 18 років ці документи не є обов’язковими — потрібна тільки правильно надіта маска. Вона обов’язкова в транспорті для неповнолітніх з 12 років.

Документи повинні мати не тільки громадяни України, а й іноземці. Заходи стосуються і водіїв, і пасажирів.

Раніше "Телеграф" писав, що відповідальність за наявність документів у пасажирів несе перевізник.