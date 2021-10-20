Поїздки по Україні без щеплення від "корони": які є варіанти
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З 21 жовтня в дію вступають правила, що обмежують поїздки по країні в карантин.
Тим, хто з тієї чи іншої причини не може або не хоче вакцинуватися від коронавірусу, доведеться витратитися на подорожі по Україні більше ніж щепленим.
З четверга сісти на поїзд, літак або автобус міжобласного сполучення можна тільки пред’явивши один з документів :
- підтвердження вакцинації
- негативний тест на COVID-19.
Приймаються як ПЛР-тести, так і експрес-тест на антиген коронавірусу. Він повинен бути зроблений не пізніше ніж за три доби до виїзду. Вартість таких аналізів в лабораторіях Києва від 400 до 1000 грн.
Тест буде потрібен і тим, хто встиг зробити тільки одну дозу вакцини і їде в "червону" або "помаранчеву" область.
Для тих, у кого є протипоказання додаткового документа не передбачено. У МОЗ окремо відзначили, що протипоказаннями до вакцинації є анафілактичний шок як реакція на першу дозу або алергія на один з компонентів вакцини — таких людей в Україні до 1%.
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що незабаром повинен стати доступним ще один варіант для подорожей — сертифікат про перенесений коронавірус, але він поки тільки проходить тестування в "Дії".
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