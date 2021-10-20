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Поездки по Украине без прививки от "короны": какие есть варианты

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Летать на самолете по Украине можно только с особыми документами. Новость обновлена 20 октября 2021, 12:54
Летать на самолете по Украине можно только с особыми документами.

С 21 октября в действие вступают правила, ограничивающие поездки по стране в карантин. 

Тем, кто по той или иной причине не может или не хочет вакцинироваться от коронавируса, придется потратиться на путешествия по Украине больше чем привитым.

С четверга сесть на поезд, самолет или автобус межобластного сообщения можно только предъявив один из документов:

  • подтверждение вакцинации
  • негативный тест на COVID-19. 

Принимаются как ПЦР-тесты, так и экспресс-тест на антиген коронавируса. Он должен быть сделан не позднее чем за трое суток до выезда. Стоимость таких анализов в лабораториях Киева от 400 до 1000 грн. 

Тест будет нужен и тем, кто успел сделать только одну дозу вакцины и едет в "красную" или "оранжевую" область. 

Для тех, у кого есть противопоказания дополнительного документа не предусмотрено. В Минздраве отдельно отметили, что противопоказаниями к вакцинации являются анафилактический шок как реакция на первую дозу или аллергия на один из компонентов вакцины — таких людей в Украине до 1%. 

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что в скором времени должен стать доступным еще один вариант для путешествий — сертификат о перенесенном коронавирусе, но он пока только проходит тестирование в "Дие".

Теги:
#тесты #Поездки #Коронавирус #ПЦР-тесты
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