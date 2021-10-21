В Украине начали проверять сертификаты перед поездками: как это выглядит (фото)

Правила межобластных перевозок обще для самолетов, поездов и автобусов.

Новые правила пассажирских перевозок, которые вступили в действие с 21 октября, уже реализуются на вокзалах. "Укрзализныця" отчиталась, что начала проверять COVID-сертификаты и результаты теста перед поездками. Сотрудники обращаются к пассажирам с просьбой приходить заранее, чтобы проводники успевали проверить документы. Из-за задержек в работе железной дороги произошел незначительный сбой — поезд из Киева в Харьков ушел на минуту позже.

Об этом сообщил в Facebook замдиректора пассажирской компании перевозчика по коммуникациям и маркетингу Александр Шевченко.

Сертификат или тест проверяют перед посадкой в транспорт

Он также сообщил, что на вокзалах открыты 5 центров вакцинации и 10 точек с экспресс-тестами: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. Стоимость теста — 350 грн при наличии проездного билета.

Покупка билета дает скидку на экспресс-тест от коронавируса

Пункты вакцинации развернули в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

На вокзалах открыли пункты вакцинации

Тестирование занимает минуту, результат — в течении четверти часа.

Новые правила перевозок пассажиров Объявление о новых правилах на вокзале

Ранее "Телеграф" писал, что с 21 октября подобные правила будут действовать на всех видах транспорта межобластного сообщения. Для посадки в транспорт требуется либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо негативный тест