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В Украине начали проверять сертификаты перед поездками: как это выглядит (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Проверка документов на вокзале в Киеве. Новость обновлена 21 октября 2021, 10:20
Проверка документов на вокзале в Киеве.

Правила межобластных перевозок обще для самолетов, поездов и автобусов. 

Новые правила пассажирских перевозок, которые вступили в действие с 21 октября, уже реализуются на вокзалах. "Укрзализныця" отчиталась, что начала проверять COVID-сертификаты и результаты теста перед поездками. Сотрудники обращаются к пассажирам с просьбой приходить заранее, чтобы проводники успевали проверить документы. Из-за задержек в работе железной дороги произошел незначительный сбой — поезд из Киева в Харьков ушел на минуту позже. 

Об этом сообщил в Facebook замдиректора пассажирской компании перевозчика по коммуникациям и маркетингу Александр Шевченко. 

Сертификат или тест проверяют перед посадкой в транспорт
Сертификат или тест проверяют перед посадкой в транспорт

Он также сообщил, что на вокзалах открыты 5 центров вакцинации и 10 точек с экспресс-тестами: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. Стоимость теста — 350 грн при наличии проездного билета.

Покупка билета дает скидку на экспресс-тест от коронавируса
Покупка билета дает скидку на экспресс-тест от коронавируса

 Пункты вакцинации развернули в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

На вокзалах открыли пункты вакцинации
На вокзалах открыли пункты вакцинации

Тестирование занимает минуту, результат — в течении четверти часа. 

Новые правила перевозок пассажиров
Новые правила перевозок пассажиров
Объявление о новых правилах на вокзале
Объявление о новых правилах на вокзале

Ранее "Телеграф" писал, что с 21 октября подобные правила будут действовать на всех видах транспорта межобластного сообщения. Для посадки в транспорт требуется либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо негативный тест

Теги:
#Карантин #Вокзал #Поездка #Коронавирус #Проверка документов
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