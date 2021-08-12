МОЗ рекомендує скоротити час між дозами CoronaVac - в чому причина

Міністерство охорони здоров'я України від 12 серпня офіційно рекомендувало щеплювати вакциною від коронавірусу CoronaVac від Sinovac Biotech з мінімальним можливим інтервалом - 14 днів.

Про це повідомляє сайт Мінохоронздоров'я.

Відзначимо, що 14 днів - мінімальний дозволений в інструкції інтервал. Таке рішення в МОЗ прийняли через поширення штаму "Дельта" і високого рівня захворюваності на коронавірус. Зроблено це з метою захистити максимальну кількість українців до початку чергового спалаху COVID-19.

За даними Міністерства охорони здоров'я КоронаВаком вже щепили більше ніж 1,22 мільйона українців. "Телеграф" публікував інформацію, які вакцини доступні громадянам і як їх можна отримати.

На рішення МОЗ вплинули результати досліджень, які показують що скорочення інтервалу до мінімально допустимого все одно дає захист від коронавірусу. Так, дослідження в Туреччині показало захист в більш ніж 89%.

Раніше "Телеграф" писав, що українські сімейні лікарі отримають бонуси за вакцинацію пацієнтів від коронавірусу.