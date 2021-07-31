МОЗ запевняє, що для українців є 10 млн доз вакцини від COVID-19: як і де її можна отримати

В України 31 липня привезли ще 1, 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я майже таку ж кількість доз вже ввели в країні. Разом з новою поставкою загальна кількість вакцин дозволяє зробити 10 мільйонів щеплень до кінця літа.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я в Україні Віктор Ляшко.
Також на цьому тижні приїхали 52, 8 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 430, 56 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і 764,44 тисячі доз CoronaVac від Sinovac Biotech.
З початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україну поставили майже 12 млн доз, більш ніж половина - 7,6 млн коштом державного бюджету.
Робити щеплення в Україні від коронавірусу може будь-хто - в країні триває 5 етап вакцинації. Відзначимо вакцинуватися можна в пункті щеплень, центрі масової вакцинації та викликавши мобільну бригаду.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 2 серпня в Україні почнуть вакцинувати дітей, правда поки - тільки однієї вакциною.