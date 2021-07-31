МОЗ запевняє, що для українців є 10 млн доз вакцини від COVID-19: як і де її можна отримати

В України 31 липня привезли ще 1, 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я майже таку ж кількість доз вже ввели в країні. Разом з новою поставкою загальна кількість вакцин дозволяє зробити 10 мільйонів щеплень до кінця літа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я в Україні Віктор Ляшко.

Також на цьому тижні приїхали 52, 8 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 430, 56 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і 764,44 тисячі доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

З початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україну поставили майже 12 млн доз, більш ніж половина - 7,6 млн коштом державного бюджету.

Робити щеплення в Україні від коронавірусу може будь-хто - в країні триває 5 етап вакцинації. Відзначимо вакцинуватися можна в пункті щеплень, центрі масової вакцинації та викликавши мобільну бригаду.

У пунктах щеплень при поліклініках вакцинують людей від 60 років, а також молодших з супутніми захворюваннями. Щоб імунізуватися в щеплювальному пункті необхідно записатися до сімейного лікаря, через реєстратуру найближчого пункту або HELSI.

У пунктах масової вакцинації щеплюють всіх старше 18 років. Дізнатися деталі про запис в конкретний пункт можна за контактними телефонами. У багатьох пунктах - жива черга. Знайти найближчий пункт щеплень або масової вакцинації можна в списку МОЗ: list.covid19.gov.ua.

Мобільні бригади щеплюють колективи від 50 осіб і маломобільних громадян. Для організації виїзду бригади маломобільні люди повинні звернутися в контактний центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 2 серпня в Україні почнуть вакцинувати дітей, правда поки - тільки однієї вакциною.