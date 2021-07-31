Скачать
Субота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Світоліна виграла "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
За добу - 916 нових випадків: опубліковано статистику по Covid-19 в Україні за 30 липня
За добу - 916 нових випадків: опубліковано статистику по Covid-19 в Україні за 30 липня
Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати
Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати

МОЗ запевняє, що для українців є 10 млн доз вакцини від COVID-19: як і де її можна отримати

МОЗ запевняє, що для українців є 10 млн доз вакцини від COVID-19: як і де її можна отримати
Оновлено 17:32 Сьогодні Телеграф КМДА

В України 31 липня привезли ще 1, 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я майже таку ж кількість доз вже ввели в країні. Разом з новою поставкою загальна кількість вакцин дозволяє зробити 10 мільйонів щеплень до кінця літа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я в Україні Віктор Ляшко.

Також на цьому тижні приїхали 52, 8 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 430, 56 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech і 764,44 тисячі доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

З початку компанії вакцинації від COVID-19 в Україну поставили майже 12 млн доз, більш ніж половина - 7,6 млн коштом державного бюджету.

Робити щеплення в Україні від коронавірусу може будь-хто - в країні триває 5 етап вакцинації. Відзначимо вакцинуватися можна в пункті щеплень, центрі масової вакцинації та викликавши мобільну бригаду.

  • У пунктах щеплень при поліклініках вакцинують людей від 60 років, а також молодших з супутніми захворюваннями. Щоб імунізуватися в щеплювальному пункті необхідно записатися до сімейного лікаря, через реєстратуру найближчого пункту або HELSI.
  • У пунктах масової вакцинації щеплюють всіх старше 18 років. Дізнатися деталі про запис в конкретний пункт можна за контактними телефонами. У багатьох пунктах - жива черга. Знайти найближчий пункт щеплень або масової вакцинації можна в списку МОЗ: list.covid19.gov.ua.
  • Мобільні бригади щеплюють колективи від 50 осіб і маломобільних громадян. Для організації виїзду бригади маломобільні люди повинні звернутися в контактний центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 2 серпня в Україні почнуть вакцинувати дітей, правда поки - тільки однієї вакциною.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 34

Все по темі:

Вакцинация, Коронавірус, Covid-19, AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty, вакцина від коронавірусу.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Туристам на замітку: в Чорногорії від гостей ресторанів почали вимагати COVID-сертифікати
02 Прогрес в боротьбі з коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта"
03 Вірменія готова віддати Росії свій кордон з Азербайджаном: чого чекати від росіян на вістрі конфлікту?
04 13 випадкових питань про Олімпійські ігри: чому раніше ми цього не знали?
05 "Він неадекватний": Милованов розповів, чому побився з Данилюком на його дні народження (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)
У серпні українці відзначатимуть День незалежності: календар свят на останній місяць літа (інфографіка)
&quot;Він неадекватний&quot;: Милованов розповів, чому побився з Данилюком на його дні народження (фото)
"Він неадекватний": Милованов розповів, чому побився з Данилюком на його дні народження (фото)
Коли День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Коли День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Яке свято 31 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 31 липня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся