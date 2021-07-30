В Украине с понедельника начнут вакцинировать школьников

В Украине со 2 августа начнут вакцинировать подростков возрастом от 12 лет, имеющих соответствующее медицинского заключения врача или же при выезде за границу.

Об этом 30 июля "ТСН"сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Медик говорит, что для вакцинации школьников будут использовать только Pfizer.