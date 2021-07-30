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В Украине с понедельника начнут вакцинировать школьников

В Украине с понедельника начнут вакцинировать школьников
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине со 2 августа начнут вакцинировать подростков возрастом от  12 лет, имеющих соответствующее медицинского заключения врача или же при выезде за границу.

Об этом 30 июля "ТСН"сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Медик говорит, что для вакцинации школьников будут использовать только Pfizer.

"Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, от следующей это можно будет сделать", - заявил Кузин.

Также он рассказывает, что вакцинировать будут только тех подростков, которые имеют к этому врачебные показания. К примеру, при наличии тяжелых соматических заболеваний. 

Кроме того, школьники, выезжающие за границу, тоже смогут получить прививку от коронавируса.

Главный санврач отметил, что для вакцинации подростков медики создали четкий алгоритм, который нужно будет соблюдать.

"Есть четкая инструкция, как это надо делать - такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким выводом он может прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, оформляется педиатром ", - отметил Кузин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации и теперь прививка доступна всем от 18 лет.

Напоминаем, что в США для привлечения людей к приему вакцины готовы платить каждому по 100 долларов.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Вакцинация, Pfizer, Коронавирус, Covid-19.
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