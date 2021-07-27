Риски вакцинации от COVID-19: стало известно, после каких прививок чаще страдают украинцы и кто подвержен побочкам

В экспертном центре Минздрава рассказали о рисках, с которыми могут столкнуться украинцы после вакцинации против коронавируса.

Согласно отчету украинских медиков, риск побочных явлений после антиковидной прививки на сегодня является менее 1%. Это сравнительно хороший показатель на фоне усиленных темпов вакцинации, говорят эксперты.

В Минздраве рапортуют: в Украине по состоянию на 26 июля ввели почти 4,7 миллиона доз вакцин:

- 499 720 доз Covishield

- 1 484 196 - CoronaVac

- 1 715 780 - Comirnaty

- 964 083 - AstraZeneca.

Если говорить о побочках подробнее, то после AstraZeneca нежелательные реакции происходили чаще всего у пенсионеров старше 61 года.

Этот же возрастной рубеж для побочных эффектов - и у мужчин, вакцинированных CoronaVac. Хотя среди женщин, которые выбрали китайскую вакцину, чаще страдали после 46 лет.

На Covishield жаловались женщины 31-45 лет и мужчины, старше 46-ти. А вот после Comirnaty/Pfizer побочные эффекты наблюдались у людей от 46 до 60 лет.

В МОЗ говорят, что чаще всего украинцы жаловались на жар, боль и отек на месте прививки (61% случаев от общего количества побочных реакций).

12% вакцинированных перенесли неврологические расстройства и жаловались на головную боль. Другие же страдали из-за ЖКТ и связывают проблемы именно с вакцинацией.

Напомним, медики расследуют смерть 36-летнего мужчины, который скончался после антиковидной прививки Johnson & Johnson компании Janssen.