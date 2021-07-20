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Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень
Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень

Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень

Прививки будут доступны каждому: вакцинация в Украине выходит на новый уровень
11:26 Сегодня Телеграф

В Украине в среду, 21 июля, начнется пятый этап вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Новый этап кампании по вакцинации предполагает, что прививку смогут получить все желающие старше 18 лет. Получить дозу вакцины производства Moderna, CoronaVac или Pfizer можно в ближайшем пункте или центре вакцинации. Или же есть возможность вызвать мобильную бригаду для вакцинации коллектива из более 50 человек.

Глава Минздрава отметил, что вакцины должны быть доступными, поэтому поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре.

По данным министра, в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальных центров, 800 мобильных вакцинальных бригад.

Ляшко добавил, что необходимо наращивать темпы вакцинации, поскольку осень возможен новый всплеск заболевания из-за штамма "Дельта".

Кроме того, Ляшко заявил, что в Украине провели уже 4 179 663 прививок, полностью вакцинированы – 1 461 875 человек. Как сообщает Минздрав, 81 015 человек получили свою антиковидную дозу за минувшие сутки. Среди них более 50 тысяч человек получили одну дозу, а полностью иммунизированы – 30 748 человек.

Напомним, в Харьковской области произошел скандал из-за того, что почти 10 тысяч доз американской вакцины стали непригодными к использованию из-за неправильного хранения при перевозке. "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж).

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 321

Все по теме:

Украина, Вакцинация, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, вакцинальные центры.
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