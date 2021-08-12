Количество заболевших COVID-19 - рекордное за два месяца

В Украине растет заболеваемость коронавирусом. На 12 августа за минувшие сутки зафиксировали 1247 случаев коронавируса, что на более чем сотню случаев больше, чем за предыдущий день. Среди заболевших 41 медработник и 77 детей.

Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья.

За прошедшие сутки среды 11 августа:

госпитализированы - 588 человек

летальных случаев -24

выздоровели - 1039 человек

Сделано тестов за сутки - 48 051, в том числе методом ПЦР - 22 049. В последний раз такой уровень заболеваемости фиксировали два месяца назад - 12 июня. Об этом свидетельствует статистика СНБО.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 262 601 человек

выздоровели - 2 194 791 человек

летальных случаев - 53 173.

Лидерство по количеству зафиксированных случаев держит столица Украины - в Киеве инфицировались 205 человек. Среди регионов наивысший уровень заболеваемости COVID-19 в сутки в Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Наименьшее количество зафиксированных случаев в Кировоградской (5) области.

Ранее "Телеграф" писал, что в США обнаружили новый штамм коронавируса, но врачи призывают не паниковать. Также, в Грузии - рекордное количество заболевших и умерших от коронавируса с начала пандемии.