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Четверг, 12.08.2021
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Количество заболевших COVID-19 - рекордное за два месяца

Количество заболевших COVID-19 - рекордное за два месяца
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф

В Украине растет заболеваемость коронавирусом. На 12 августа за минувшие сутки зафиксировали 1247 случаев коронавируса, что на более чем сотню случаев больше, чем за предыдущий день. Среди заболевших 41 медработник и 77 детей. 

Об этом сообщает сайт Министерства охраны здоровья. 

За прошедшие сутки среды 11 августа:

  • госпитализированы - 588 человек
  • летальных случаев -24
  • выздоровели - 1039 человек

Сделано тестов за сутки - 48 051, в том числе методом ПЦР - 22 049. В последний раз такой уровень заболеваемости фиксировали два месяца назад - 12 июня. Об этом свидетельствует статистика СНБО. 

снбо коронавирус

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело - 2 262 601 человек
  •  выздоровели - 2 194 791 человек
  •  летальных случаев - 53 173.

Лидерство по количеству зафиксированных случаев держит столица Украины - в Киеве инфицировались 205 человек. Среди регионов наивысший уровень заболеваемости COVID-19 в сутки в Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.

Наименьшее количество зафиксированных случаев в Кировоградской (5) области. 

Ранее "Телеграф" писал, что в США обнаружили новый штамм коронавируса, но врачи призывают не паниковать. Также, в Грузии - рекордное количество заболевших и умерших от коронавируса с начала пандемии. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 Коронавирус.
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