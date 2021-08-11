Паника преждевременна: людей успокоили по поводу нового "более смертоносного" штамма COVID-19

Йота-штамм коронавируса, обнаруженный в США, уже успел всех напугать информацией, что он более смертоносный среди пожилых людей. Но на самом деле он не такой опасный, как индийский вариант коронавируса "Дельта" и не вызывает серьезных заболеваний.

Об этом в среду, 11 августа, сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове во время брифинга в Женеве.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот вариант ("Йота" - ред.) не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала Керхове.

Также она заявила, что сейчас в районах США начинает доминировать вариант "Дельта", хотя ранее большинство случаев были связаны с "Йота".

"Таким образом, вариант "Дельта", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - говорит эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в привитом на 55% Израиле вернули обязательное ношение маски на улице из-за штамма "Дельта".

Напоминаем, что в августе стало известно, когда в Украине будет пик эпидемии COVID-19.