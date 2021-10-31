Без голок та болю: в Австралії для вакцинації винайшли пластирі з чіпами (відео)

При такому способі вакцини можна не зберігати за низької температури

В університеті Квінсленду, Австралія, вчені винайшли спеціальний мікрочіп, здатний вакцинувати людину без голки. Цей пристрій кріпиться на пластир.

Подробиці про новинку повідомляє портал XINHUA.

Дослідженню присвятили цілу статтю, яку розмістили у науковому журналі Science Advances 30 жовтня.

Відомо, що на підготовлені пластирі хочуть прикріплювати спеціальні "чіпи високої щільності" (HD-MAP). Коли така технологія почне взаємодіяти зі шкірою пацієнта, то в хід підуть сотні та тисячі мікроскопічних проєкцій. Вони сприятимуть потраплянню вакцини в організм.

Звичайно, досліджень на людях поки не проводилося. Однак перші перевірки на мишах довели ефективність такого способу вакцинації.

За словами доктора Девіда Мюллера, одного з авторів розробки, використання пластирів з американською вакциною (Pfizer чи Moderna — не уточнюється) продемонструвало досить швидку імунну відповідь.

Головною перевагою такого винаходу вчені називають можливість вакцинуватися людині самостійно, без лікарів. До того ж, у стані "пластиря з чіпом" вакцини можна буде не зберігати за низьких температур — як це необхідно для рідких препаратів зараз.

Чи схвалять технологію, поки невідомо. Однак дослідники припускають, що при позитивному рішенні на користь таких пластирів їх вартість не перевищить звичайну ціну однієї дози вакцини.

До речі, винахід хочуть використовувати не лише для боротьби із коронавірусом, але й іншими хворобами, які потребують імунізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" цитував інфекціоніста Ольгу Голубовську, яка розповіла, яку вакцину проти "корони" можна вважати найбільш безпечною для використання.