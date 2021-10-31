Не Pfizer: Голубовська відповіла, чим найбезпечніше вакцинуватися від COVID-19

На думку інфекціоніста, найбезпечнішою є вакцина, яка містить "вбитий" коронавірус

Найбільш безпечною вакциною від коронавірусу, яку використовують в Україні, є препарат китайського виробництва CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Таку думку висловила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська у інтерв’ю Наталі Влащенко.

За її словами, саме CoronaVac, яка містить у складі "вбитий" коронавірус, є найкращою вакциною за профілем безпеки. Голубовська зазначила, що всі дискусії про ефективність/неефективність цих вакцин можна припинити, оскільки "Китай перевакцинировано – все тихо-спокійно. Індонезія перевакцинована… тому не треба…".

Крім того, український інфекціоніст знайшла пояснення тому, чому цю вакцину не визнають у Європі. На думку Голубовської, Євросоюз таким чином хоче захистити свої ринки.

Нагадаємо, офіційно в Україні МОЗ визнає вакцини від чотирьох світових виробників. Це Moderna, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (SKBio або Covishield), а також Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Згідно зі статистикою, більшість українців довіряють останньому препарату, що є американською розробкою.

Також ми писали, на скільки вакцинація знижує ризик смерті при коронавірусі "Дельта".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у МОЗ придумали, що робити з тими, кому вакцинація протипоказана.