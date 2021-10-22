Вакцини проти COVID-19 в Україні: кому і в якому віці можна робити щеплення

Зараз українцям пропонують на вибір препарати від чотирьох виробників

Значна частина регіонів України знаходиться в межах "червоної" карантинної зони. Щоб не переступити межу, яка і так занадто примарна через збільшення кількості ковідних хворих, влада закликає українців швидше вакцинуватися.

"Телеграф" розбирався, які препарати доступні для наших громадян і з якого віку доступна імунізація.

Яку вакцину вибрати?

Офіційно в Україні МОЗ визнає вакцини від чотирьох світових виробників. Це Moderna, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (SKBio або Covishield), а також Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Згідно зі статистикою, більше всіх українців довіряє саме останньому препарату, що є американською розробкою.

Статистика по вакцинам в Україні

Вважається, що ця вакцина має досить високим відсотком рівня захисту навіть проти "дельта"-варіанту COVID-19 — близько 88%.

Стартувала ж масова кампанія по вакцинації в Україні з препарату від AstraZeneca. Відомо, що нею щепився навіть президент Володимир Зеленський.

Якщо раніше особливого вибору в українців не було, то зараз в пунктах масової вакцинації у людини обов’язково запитують, якому препарату вона надає перевагу.

З якого віку можна зробити щеплення?

Офіційно із липня 2021 року в Україні стартував фінальний етап вакцинації, коли щеплення може отримати будь-який повнолітній громадянин. Для цього в містах відкриті спеціальні центри масової імунізації, яких лише в столиці є 44.

Вакцинація дітей в нашій країні офіційно не проводиться. Наразі МОЗ дозволяє неповнолітнім щеплення лише у виняткових випадках, і то — лише з 12 років.

До особливостей, які дозволяють імунізацію дітей, відносять:

високі ризики важкого перенесення коронавірусу дитиною;

переїзд в країну на постійне проживання або навчання, де потрібен сертифікат про вакцинацію;

участь дитини в міжнародних спортивних чи інших культурно-мистецьких заходах, які потребують подібних документах;

отримання першої дози вакцини в країні за кордоном, де дитина проживала до переїзду в Україну.

При цьому щеплення для підлітків пропонують робити винятково препаратом від Pfizer, адже саме ця компанія займалася вивченням своєї вакцини по відношенню до питання імунізації дітей.

Препарат компанії Pfizer вважається безпечним для дітей

Також відомо, що українська влада зараз працюють над документом, який офіційно дозволить робити щеплення дітям у віці 12-14 років — для зменшення кількості нових хворих. Поки відповідне рішення ще знаходиться на розгляді в уряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, кому категорично заборонено отримувати вакцину проти коронавируса в Україні.