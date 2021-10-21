Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)

"Почервоніти" можуть ще як мінімум сім областей України

В Україні на фоні тотального зростання кількості нових хворих та смертності від коронавірусу все більше регіонів переходять у "червону" зону карантину з жорсткими обмеженнями, або ж всерйоз задумуються про це.

Як регіони вже "почервоніли" та що робиться у решті областей з’ясовував "Телеграф".

Загальні правила для "червоної" зони

На період введення у регіонах встановлюється низка обмежень та заборон. Всі ці правила є загальними для областей, однак місцева влада за власним бажанням і з огляду на епідемічну ситуацію у кожному конкретному регіоні може вводити додаткові обмеження.

Так, у "червоні" зоні забороняється:

перебувати у місцях громадського користування без захисних масок;

робота ТРЦ, розважальних закладів (кінотеатрів), закладів культури;

робота ринків і магазинів, які продають непродовольчі товари;

робота спортзалів і басейнів;

робота кафе і ресторанів (тільки доставка або на винос)

робота закладів освіти (крім дитсадків і молодшої школи)

робота готелів та хостелів;

проведення масових заходів.

Додамо, що обмеження скасовуються за умови наявності у всього персоналу та відвідувачі сертифікату про повний курс вакцинації від коронавірусу (тобто отримання двох доз вакцини).

Херсонська область

Першою у "червону" зону карантину увійшла саме Херсонська область. Обмеження тут почали діяти з 15 жовтня.

Причиною переходу регіону у зону з найсильнішими епідемічними обмеженнями став той факт, що тут виникла загрозлива ситуація із захворюваністю і рівнем госпіталізації хворих COVID-19.

Станом на ранок четверга, 21 жовтня, на Херсонщині зафіксували 1143 випадки коронавірусу. До слова, це не найвищі показники по Україні.

Київ

І хоч "червону" зону у столиці України ще не ввели, однак дуже активно це питання обговорюють.

Про важку ситуацію з коронавірусом повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, в столиці 63% ліжок з киснем зайняті хворими на коронавірус. За минулу добу померли 39 осіб, вік яких — від 29 років.

Нових випадків зараження в столиці — майже 1200. Щодня в лікарні потрапляють майже 500 осіб.

У зв’язку з цим вже у п’ятницю, 22 жовтня, комісія з ТЕБ та НС має розглянути питання переходу Києва у "червону" зону.

Одеська область

Одещина перейшла у "червону" зону з 18 жовтня. Кілька днів до цього у регіоні спостерігалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус.

У лікарнях Одеси через суттєве зростання кількості госпіталізацій почало бракувати як місць, так і ліжок з киснем. Хворих на коронавірус доводилося вивозити в Овідіополь, Біляївку і Чорноморськ.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині перейшла у "червону" зону разом з іншими чотирма областями. Тут ситуація схожа — рівень госпіталізацій, завантаженості рівень киснем та динаміка виявлення випадків інфікування перейшла допустимі показники, що спонукало владу ввести більш суворі обмеження.

Запорізька область

Запоріжжя також потрапило у "червону" зону з 18 жовтня. У регіоні останні три дні зашкалюють показники рівня госпіталізацій — наближається до 100 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, стабільно високий тут рівень завантаженості ліжок з киснем — понад 81%.

Донецька область

"Червону" зону карантину у Донецькій області встановили у понеділок, 18 жовтня. Рівень госпіталізацій тут перевалив за 100% при нормі менше 60. Крім того, зашкалює заповненість ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом.

Сумська область

Сумщина потрапить у "червону" зону та введе більш суворий карантин з суботи, 23 жовтня. У області суттєво перевищені одразу три показники — коефіцієнт виявлення нових випадків, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок киснем.

Черкаська область

Найближчого понеділка, 25 жовтня, Черкащина може стати ще однією областю, яка змінила карантинне зонування на "червоне". За два останні тижні у області стався значний сплеск захворюваності. Так, за цей час з 7% до понад 50% зросла заповнюваність кисневих ліжок в лікарнях, а 143 жителя області не впоралися з коронавірусною хворобою.

Які ще регіони можуть "почервоніти"

Станом на ранок четверга, 21 жовтня, в Україні у числі "помаранчевих" залишаються 15 областей.

Однак, через погіршення показників захворюваності коронавірусом зовсім скоро можуть стати "червоними" ще 7 регіонів:

Житомирська область;

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Рівненська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Єдина можливість для цих регіонів уникнути посилення карантину — масова вакцинація та дотримання протиепідемічних заходів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у "помаранчевих" областях поліція може ввести коронавірусні рейди.