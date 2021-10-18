В Україні приймають рішення щодо вакцинації дітей проти коронавірусу: що відомо

Причиною імунізації неповнолітніх може стати "дельта"

В Україні можуть запровадити вакцинацію від коронавірусної хвороби для дітей віком від 12-14 років.

Про таку ймовірність "Телеграф" дізнався від народного депутата, очільника комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького.

Найголовніша причина можливого подібного рішення — специфіка "дельта"-варіанту коронавірусу. Через особливу мутацію молодші люди та діти стали більш вразливими до нової форми вірусу, аніж представники старшого покоління. Саме тому в Україні щодня реєструється рекордна кількість хворих на COVID-19 неповнолітніх. Дітей, до речі, також часто госпіталізують із тяжкою формою, як, до прикладу, в Одесі.

"Зараз 15-20% від усіх захворілих нових на добу — це діти, — підкреслив Михайло Радуцький. — Це дуже погано, бо діти зазвичай і маски не носять, і до бабусь та дідусів їздять".

Наразі дозвіл на вакцинацію дітей від 12-14 років розглядається урядом спільно із представниками Держспоживнагляду та Міністерством охорони здоров’я. У планах — дозволити імунізацію цієї вікової категорії українців за відсутності протипоказань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям турбуватися про ймовірну загрозу нового загальнонаціонального локдауну.