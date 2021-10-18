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В Україні приймають рішення щодо вакцинації дітей проти коронавірусу: що відомо

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Вакцинувати дітей планують почати не раніше, ніж із 12 років Новина оновлена 18 жовтня 2021, 11:04
Вакцинувати дітей планують почати не раніше, ніж із 12 років

Причиною імунізації неповнолітніх може стати "дельта"

В Україні можуть запровадити вакцинацію від коронавірусної хвороби для дітей віком від 12-14 років.

Про таку ймовірність "Телеграф" дізнався від народного депутата, очільника комітету ВР з питань здоров’я нації Михайла Радуцького.

Найголовніша причина можливого подібного рішення — специфіка "дельта"-варіанту коронавірусу. Через особливу мутацію молодші люди та діти стали більш вразливими до нової форми вірусу, аніж представники старшого покоління. Саме тому в Україні щодня реєструється рекордна кількість хворих на COVID-19 неповнолітніх. Дітей, до речі, також часто госпіталізують із тяжкою формою, як, до прикладу, в Одесі.

"Зараз 15-20% від усіх захворілих нових на добу — це діти, — підкреслив Михайло Радуцький. — Це дуже погано, бо діти зазвичай і маски не носять, і до бабусь та дідусів їздять".

Наразі дозвіл на вакцинацію дітей від 12-14 років розглядається урядом спільно із представниками Держспоживнагляду та Міністерством охорони здоров’я. У планах — дозволити імунізацію цієї вікової категорії українців за відсутності протипоказань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям турбуватися про ймовірну загрозу нового загальнонаціонального локдауну.

Теги:
#Вакцинація #Коронавірус #Вакцинація дітей #Covid-19
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