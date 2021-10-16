Лікарні забиті, є діти на кисні, за вакцинами чергу: Одесу охопив COVID-19

Волонтери б’ють на сполох через ситуацію із захворюваністю.

В Одесі спостерігається критична ситуація із захворюваністю на коронавірус, а хворих з міста вивозять в Овідіополь, Біляївку і Чорноморськ. Станом на ранок 16 жовтня, саме це місто очолило антирейтинг з розповсюдження COVID-19.

Про ситуацію в Одесі розповіла волонтер Катерина Ножевнікова.

"У ковідних відділеннях персоналу не вистачає. 1-2 медсестри на 50-60 пацієнтів. Нереально витримати та нереально надати повноцінну допомогу", — написала вона.

Вона повідомила, що лише за один ранок вона роздала 20 кисневих концентраторів.

Ножевнікова зазначила, що в основному хворіють літні люди, проте на лікарняні ліжка потрапляють і діти.

"У ковідному відділенні дитячої вже 70 пацієнтів. Є навіть діти на кисні. У нас вже є пацієнти 20 років і багато з’явилося 30-40", — пише вона.

Разом з тим в одеських пунктах вакцинації спостерігаються величезні черги.

Як повідомлялося раніше, лікар Тарас Жиравецький прогнозує, що найбільші показники захворюваності коронавірусів варто чекати в листопаді. За його словами, для України це буде серйозним викликом через брак кисню.