Больницы забиты, есть дети на кислороде, за вакцинами очередь: Одессу объял COVID-19

Волонтеры бьют тревогу из-за ситуации с заболеваемостью.

В Одессе наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, а больных из города увозят в Овидиополь, Беляевку и Черноморск. По состоянию на утро 16 октября, именно этот город возглавил антирейтинг по распространению COVID-19.

О ситуации в Одессе рассказала волонтер Катерина Ножевникова.

"В ковидных отделениях персонала не хватает. 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь", — написала она.

Она сообщила, что лишь за одно утро она раздала 20 кислородных концентраторов.

Ножевникова отметила, что в основном болеют пожилые люди, однако на больничных койках оказываются и дети.

"В ковидном отделении детской уже 70 пациентов. Есть даже дети на кислороде. У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40", — пишет она.

Вместе с тем в одесских пунктах вакцинации наблюдаются огромные очереди.

Как сообщалось ранее, врач Тарас Жиравецкий прогнозирует, что наибольшие показатели заболеваемости коронавирусом стоит ждать в ноябре. По его словам, для Украины это будет серьезным вызовом из-за нехватки кислорода.