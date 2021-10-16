"Будет сложно": врач спрогнозировал, когда будет пик COVID-19 в Украине

Коронавирусом в Украине за время пандемии заразились более 2,6 млн человек.

Из-за ухудшения состояния во время коронавируса в Украине госпитализированы за сутки более 2,8 тысячи пациентов. Но украинцам следует готовиться к большим цифрам и новому пику COVID-19 в ноябре.

Об этом заявил доктор Тарас Жиравецкий в Телеграм.

Он спрогнозировал пик этой волны ковида в начале ноября и считает, что Украина его перенесет тяжело из-за нехватки кислорода и лекарств для больных, а также особенностей тяжелого варианта коронавируса.

Также он отметил, что при коронавирусе таблетированные противовирусные препараты не работают, действуя как витамины.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские ученые рассчитали, что к концу октября суточное количество заражений коронавирусом может достичь 26 тысяч, при этом летальность также увеличится. Спрогнозировали они и риски для регионов, в которых чрезмерно загружены ковид-больницы.

Напомним, коронавирус опасен не только в момент болезни, но и своими последствиями, среди которых — проблемы с сердцем и сосудами. Негативный эффект на организм сохраняется около года.