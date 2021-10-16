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Одесса обгоняет Харьков: где тяжелее всего ситуация с COVID-19 в Украине на 16 октября

Автор
Галина Михайлова
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Коронавирус Новость обновлена 16 октября 2021, 08:33
Коронавирус

Между наиболее и наименее пострадавшими регионами разница более чем в тысячу случаев заражения.

В Украине 12 983 новых случая заражения коронавирусом. Эта цифра уменьшилась, по сравнению с предыдущим днем, на более чем 600 инфицирований. В части регионов количество заболевших упало ниже сотни случаев.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

За минувшие сутки:

  • заболели детей — 1105 человек,
  • заболели медработников — 204 человека,
  • госпитализированы — 2859 человек,
  • выздоровели — 5874 человека,
  • летальных случаев — 277.

В лидерах по заболеваемости коронавирусом остаются Одесская (1321 случай) и Харьковская (1293) области. В остальных областях количество новых инфицирований — менее тысячи. Третье место в антирейтинге заняла Львовщина (927). Выделяются Кировоградская и Закарпатская область, где подтвердили 69 и 96 случаев соответственно.

 148 438 человек за пятницу вакцинировались от коронавируса.

Ранее "Телеграф" писал, что в пяти областях ситуация с заполненностью COVID-больниц приблизилась к критической. В понедельник "красная зона" распространится еще на четыре области, не считая Херсонской. В ней нормы повышенной эпидбезопасности начали действовать 15 октября.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус
Украина
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