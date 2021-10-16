Одесса обгоняет Харьков: где тяжелее всего ситуация с COVID-19 в Украине на 16 октября

Между наиболее и наименее пострадавшими регионами разница более чем в тысячу случаев заражения.

В Украине 12 983 новых случая заражения коронавирусом. Эта цифра уменьшилась, по сравнению с предыдущим днем, на более чем 600 инфицирований. В части регионов количество заболевших упало ниже сотни случаев.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

За минувшие сутки:

заболели детей — 1105 человек,

заболели медработников — 204 человека,

госпитализированы — 2859 человек,

выздоровели — 5874 человека,

летальных случаев — 277.

В лидерах по заболеваемости коронавирусом остаются Одесская (1321 случай) и Харьковская (1293) области. В остальных областях количество новых инфицирований — менее тысячи. Третье место в антирейтинге заняла Львовщина (927). Выделяются Кировоградская и Закарпатская область, где подтвердили 69 и 96 случаев соответственно.

148 438 человек за пятницу вакцинировались от коронавируса.

Ранее "Телеграф" писал, что в пяти областях ситуация с заполненностью COVID-больниц приблизилась к критической. В понедельник "красная зона" распространится еще на четыре области, не считая Херсонской. В ней нормы повышенной эпидбезопасности начали действовать 15 октября.