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"Зате ми горді": чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун (відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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У "червоній" зоні вже п’ять областей Новина оновлена 18 жовтня 2021, 10:27
У "червоній" зоні вже п’ять областей

Кількість ковідних хворих в країні постійно збільшується

Незважаючи на високі показники коронавірусної захворюваності, Україна навряд чи "закриється" на черговий загальнонаціональний локдаун.

Такими міркуваннями з кореспондентом "Телеграфа" поділився нардеп, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За словами чиновника, в країні поки вистачає адаптивного карантину із наявним "кольоровим" зонуванням та відповідними обмеженнями. Також проводиться імунізація населення.

"У нас є вакциновані люди, чому вони повинні бути обмежені в своїх правах?" — зазначив Радуцький.

Також народний депутат підкреслив, що зараз дуже багато українців не розглядають карантин, як щось серйозне, поки інші масово хворіють, а деяким регіонам доводиться переходити в "червону" карантинну зону.

"Зате ми горді і не вакцинуємося", — саркастично прокоментував поведінку деяких українців політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли, за прогнозами лікаря Тараса Жиравецький, Україні можна чекати піку захворюваності в нинішню ковідну хвилю.

Теги:
#Україна #Карантин #Коронавірус #Covid-19 #Локдаун
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