В обхід щеплень: у МОЗ придумали, що робити з тими, кому вакцинація протипоказана

В Україні подбають про тих, кому вакцинація проти коронавірусу справді протипоказана

Дедалі більше областей України на межі "червоної" зони. А мешканці деяких регіонів уже відчули на собі всі "принади" адаптивного жорсткого карантину, коли без ковід-сертифікатів не пустять ні на роботу, ні в громадський транспорт. Що робити тим, кому вакцинація протипоказана — на це запитання відповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

В інтерв’ю для "УП" міністр сказав, що законодавство вже передбачає довідки для тих, хто має протипоказання до антиковідних щеплень. Поки що ці документи не видають, проте почнуть вже з 8 листопада.

Що ж до "Дії", найближчим часом підтягнути ці довідки в електронному форматі поки що не вдасться і потрібно буде задовольнятися лише паперовим варіантом.

Однак варто зазначити, що вакцинуватися від коронавірусу не можна, тільки якщо:

ви маєте тяжку алергічну реакцію після першої дози – анафілактичний шок;

є гіперчутливість до компонентів вакцини.

Людей із перерахованими протипоказаннями в Україні дуже мало — менше 1%.

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У решті випадків робити щеплення потрібно, тим більше, якщо йдеться про хронічні захворювання. Обов’язковій вакцинації підлягають люди, яким потрібний додатковий захист від коронавірусу при:

гіпертонії;

цукровому діабеті;

онкології;

астмі;

ВІЛ;

гепатиті та інших тяжких хворобах.

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