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В обхід щеплень: у МОЗ придумали, що робити з тими, кому вакцинація протипоказана

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Ляшко каже, що довідки-медвідводи видаватимуть уже з 8 листопада Новина оновлена 26 жовтня 2021, 12:43
Ляшко каже, що довідки-медвідводи видаватимуть уже з 8 листопада

В Україні подбають про тих, кому вакцинація проти коронавірусу справді протипоказана

Дедалі більше областей України на межі "червоної" зони. А мешканці деяких регіонів уже відчули на собі всі "принади" адаптивного жорсткого карантину, коли без ковід-сертифікатів не пустять ні на роботу, ні в громадський транспорт. Що робити тим, кому вакцинація протипоказана — на це запитання відповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

В інтерв’ю для "УП" міністр сказав, що законодавство вже передбачає довідки для тих, хто має протипоказання до антиковідних щеплень. Поки що ці документи не видають, проте почнуть вже з 8 листопада.

Що ж до "Дії", найближчим часом підтягнути ці довідки в електронному форматі поки що не вдасться і потрібно буде задовольнятися лише паперовим варіантом.

Однак варто зазначити, що вакцинуватися від коронавірусу не можна, тільки якщо:

  • ви маєте тяжку алергічну реакцію після першої дози – анафілактичний шок;
  • є гіперчутливість до компонентів вакцини.

Людей із перерахованими протипоказаннями в Україні дуже мало — менше 1%.

У решті випадків робити щеплення потрібно, тим більше, якщо йдеться про хронічні захворювання. Обов’язковій вакцинації підлягають люди, яким потрібний додатковий захист від коронавірусу при:

  • гіпертонії;
  • цукровому діабеті;
  • онкології;
  • астмі;
  • ВІЛ;
  • гепатиті та інших тяжких хворобах.

Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський розповів, що робити дорослим та дітям для того, щоб у родині не було ковіду.

Теги:
#Карантин #Довідки #Віктор Ляшко #Коронавірус
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