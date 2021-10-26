В обхід щеплень: у МОЗ придумали, що робити з тими, кому вакцинація протипоказана
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В Україні подбають про тих, кому вакцинація проти коронавірусу справді протипоказана
Дедалі більше областей України на межі "червоної" зони. А мешканці деяких регіонів уже відчули на собі всі "принади" адаптивного жорсткого карантину, коли без ковід-сертифікатів не пустять ні на роботу, ні в громадський транспорт. Що робити тим, кому вакцинація протипоказана — на це запитання відповів голова МОЗ Віктор Ляшко.
В інтерв’ю для "УП" міністр сказав, що законодавство вже передбачає довідки для тих, хто має протипоказання до антиковідних щеплень. Поки що ці документи не видають, проте почнуть вже з 8 листопада.
Що ж до "Дії", найближчим часом підтягнути ці довідки в електронному форматі поки що не вдасться і потрібно буде задовольнятися лише паперовим варіантом.
Однак варто зазначити, що вакцинуватися від коронавірусу не можна, тільки якщо:
- ви маєте тяжку алергічну реакцію після першої дози – анафілактичний шок;
- є гіперчутливість до компонентів вакцини.
Людей із перерахованими протипоказаннями в Україні дуже мало — менше 1%.
У решті випадків робити щеплення потрібно, тим більше, якщо йдеться про хронічні захворювання. Обов’язковій вакцинації підлягають люди, яким потрібний додатковий захист від коронавірусу при:
- гіпертонії;
- цукровому діабеті;
- онкології;
- астмі;
- ВІЛ;
- гепатиті та інших тяжких хворобах.
Нагадаємо, відомий педіатр Євген Комаровський розповів, що робити дорослим та дітям для того, щоб у родині не було ковіду.
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