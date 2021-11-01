Укр

Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Коронавирус
Коронавирус

Харьковская область уже несколько дней кряду остается в числе лидеров по распространению COVID-19.

В Украине ситуация с коронавирусом продолжает оставаться плохой и хоть в воскресенье, 31 октября, было зафиксировано некоторое снижение количества новых случаев инфицирования, тем не менее выросло число новых госпитализаций. В лидеры по новым случаям COVID-19 вновь выбилась Харьковская область.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось побывать в городской больнице №22 и показать, что действительно там происходит.

Согласно официальным данным, на утро воскресенья по всей Украине было зафиксировано 17430 новых зараженных, из них на Харьковщине — 1934.

По состоянию на 29 октября наша страна оказалась в мировых антилидерах по динамике COVID-19. По количеству новых смертей Украину опережает лишь Россия, а по новым случаям мы оказались на четвертом месте, уступив Британии, США и России.

Далее без лишних слов предлагаем посмотреть фото и видео из больницы и сделать выводы.

Заправка кислородного бака
Заправка кислородного бака
Медики в больнице
Медики в больнице
Пациенты на ИВЛ
Пациенты на ИВЛ
Доставка кислородного баллона
Доставка кислородного баллона

Напомним, в Минздраве напоминают, что единственным действенным способом остановить распространение болезни была и остается вакцинация. В связи с этим ведомство запустило показательную социальную рекламу.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Теги:
#Харьков #Коронавирус #Covid-19
Коронавирус
Харьков
Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж)
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Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж)
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