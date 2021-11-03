"Які дурні люди!" У мережі обговорюють мітинг антивакцинаторів, який паралізував Київ

Ляшко назвав ходу антивакцинаторів глузуванням з медиків, а Найєм згадав Дарвіна — автора теорії природного відбору

В Україні дуже бурхливо реагують на численний мітинг у центрі Києва, який виявився буквально паралізованим через ходу проти вакцинації.

Так, одним із перших з приводу того, що відбувається, висловився на брифінгу в прямому ефірі голова МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав марш "глумом з медиків і рідних людей, які померли від коронавірусу".

"У реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз", — заявив міністр.

Тим часом у "Фейсбуці" український політик та журналіст Мустафа Найєм з іронією запитує: може демократію вигадав Чарльз Дарвін — автор теорії природного відбору?

"Півранку стояв у пробці і ніяк не міг виїхати з урядового кварталу, тому що антивакцинатори згадали про втручання в їхнє приватне життя, — пише Найєм. — Вони тут як через недосвідченість, так і через брак інформації про covid-19 на національному рівні. Але це їхнє законне право. І це право треба поважати".

Реакція Найєму на мітинг у Києві

Про право вибору пишуть і користувачі, які подивилися стрім кореспондента "Телеграфа" про те, що відбувається у Києві цього ранку. Деякі користувачі виступають категорично проти вакцинації, інші однозначно "за".

"Які дурні люди! Нехай бояться вакцинуватися, це зрозуміло. Але за такої статистики без масок лазити. Добре молодь, а люди похилого віку. Це ймовірно зібралися ті залишки населення, які ще не зустрілися з ковідом, не хворіли важко, не ховали близьких. Учасникам акції бажаю залишитися здоровими після цього мітингу", — пише Ірина.

Дісталося і екс-нардепу Надії Савченко, яка очолила цей мітинг і тепер має славу в мережі лідера антивакцинації в Україні. Користувачі не розуміють, навіщо народ іде за активісткою, і запитують: "хто вона взагалі така", щоб організувати такі небезпечні під час пандемії акції.

Рух у Києві паралізований через мітинг антивакцинаторів

"Телеграф" раніше повідомляв, що Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у використанні підроблених сертифікатів про ковід-вакцинацію.