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Савченко таки очолила мітинг антивакцинаторів (відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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У Києві протестують проти вакцинації від коронавірусу.
У Києві протестують проти вакцинації від коронавірусу.

Екс-нардеп розповіла, що не вважає сертифікат вакцинації документом.

У мітингу противників вакцинації від коронавірусу, який триває у Києві, взяла участь Надія Савченко. Її після підозри у використанні підробленого сертифікату називають лідером "антиваксів". Савченко повідомила, що прийшла на мітинг, як і інші учасники через порушення прав людини – на роботу, освіту, вільне пересування та інші.

Про це повідомляє Pavlovsky News.

Ажіотаж навколо вакцинації від коронавірусу вона назвала "ковидною вакханалією". При цьому наявність хвороби вона не заперечує, але вважає, що вакцинація має бути лише питанням особистого вибору.

Савченко також прокоментувала нещодавні новини щодо використання нею підробленого сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

"Жодних документів, згідно із законом України, я не підробляла, не купувала, не замовляла, не використовувала. Все інше буде в суді ", — сказала екс-нардеп. Вона додала, що "немає такого документа як сертифікат в жодному законі України та в Конституції ".

Вона також заявила, що галас підняли спеціально — сам інцидент у Борисполі стався ще третього жовтня, тоді як про нього стало відомо лише у 20-х числах.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у використанні підроблених сертифікатів про ковід-вакцинацію.

Теги:
#Київ #Протест #Вакцинація #Коронавірус #Надія Савченко
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