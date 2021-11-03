Савченко все же возглавила митинг антивакцинаторов (видео)

Экс-нардеп рассказала, что не считает сертификат о вакцинации документом.

В митинге противников вакцинации от коронавируса, который проходит в Киеве, приняла участие Надежда Савченко. Ее после подозрения в использовании поддельного сертификата называют лидером "антиваксов". Савченко сообщила, что пришла на митинг, как и другие участники из-за нарушения прав человека — на работу, образование, свободное передвижение и других.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Ажиотаж вокруг вакцинации от коронавируса она назвала "ковидной вакханалией". При этом наличие болезни она не отрицает, но считает, что вакцинация должна быть только вопросом личного выбора.

Савченко также прокомментировала недавние новости об использовании нею поддельного сертификата про вакцинацию от коронавируса.

"Никаких документов, согласно закону Украины, я не подделывала, не покупала, не заказывала, не использовала. Все остальное будет в суде", — сказала экс-нардеп. Она добавила, что "нет такого документа как сертификат ни в одном законе Украины и в Конституции".

Она также заявила, что шумиху подняли специально — сам инцидент в Борисполе произошел еще третьего октября, тогда как о нем стало известно только в 20-х числах.

Напомним "Телеграф" сообщал, что Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение в использовании поддельных сертификатов о ковид-вакцинации.