"Хитрый план?" Савченко после скандала с фейковыми документами прочат кресло Зеленского
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После скандала Савченко назвали лидером антивакцинаторов в Украине
В украинском информпространстве очень бурно отреагировали на скандал с подделкой ковид-сертификатов, в чем обвинили экс-нардепа Надежду Савченко и ее младшую сестру Веру. Политологи, журналисты и просто небезразличные украинцы как критикуют поступок бывшего политика, так и считают его "гениальным ходом" по возвращению былой популярности.
Так, украинский политолог Евгений Магда пишет на своей странице в "Фейсбуке", что Савченко умело вернули в информпространство как "икону антиваксов" (людей, которые выступают категорически против ковидных прививок).
Вторит Магде и журналист Александр Рудоманов: "А если задержание Савченко не глупость, как вы подумали, а хитрый план? Она станет лидером антиваксов, а затем на волне этого выиграет выборы президента".
История с фейковым сертификатом породила и волну мемов и шуток:
Впрочем, настолько позитивно и с юмором настроены отнюдь не все.
К примеру, нардеп Александр Горенюк назвал историю с подделкой документа "абсолютно позорным инцидентом от Героя Украины и бывшего народного депутата в то время, когда в стране ежедневно заболевают почти 24 тысячи украинцев".
"Сегодня это вопрос жизни и смерти. Поэтому жесткие действия Дениса Монастирского (глава МВД — ред.) и его команды поддерживаю на 100%. Тут не должно быть компромиссов", — написал нардеп.
А нардеп Алексей Жмеренецкий и вовсе призывает всех политиков показать свои сертификаты о вакцинации, чтобы избежать подобных ситуаций, которые политик называет "дном".
Напомним, в полиции после инцидента в Борисполе, где у сестер Савченко обнаружили липовые сертификаты о вакцинации, открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За "использование заведомо поддельного документа" женщинам грозит до двух лет тюрьмы.
Отметим, что в последнее время Надежда Савченко далека от политики. Мы сообщали, что экс-нардеп зарабатывает себе на жизнь тем, что шьет мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продает по 8000-20000 гривен.
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