"Хитрый план?" Савченко после скандала с фейковыми документами прочат кресло Зеленского

После скандала Савченко назвали лидером антивакцинаторов в Украине

В украинском информпространстве очень бурно отреагировали на скандал с подделкой ковид-сертификатов, в чем обвинили экс-нардепа Надежду Савченко и ее младшую сестру Веру. Политологи, журналисты и просто небезразличные украинцы как критикуют поступок бывшего политика, так и считают его "гениальным ходом" по возвращению былой популярности.

Так, украинский политолог Евгений Магда пишет на своей странице в "Фейсбуке", что Савченко умело вернули в информпространство как "икону антиваксов" (людей, которые выступают категорически против ковидных прививок).

Вторит Магде и журналист Александр Рудоманов: "А если задержание Савченко не глупость, как вы подумали, а хитрый план? Она станет лидером антиваксов, а затем на волне этого выиграет выборы президента".

История с фейковым сертификатом породила и волну мемов и шуток:

Реакция на скандал с Савченко

В сети шутят, что Надежда была вынуждена подделать документ о прививках

Впрочем, настолько позитивно и с юмором настроены отнюдь не все.

К примеру, нардеп Александр Горенюк назвал историю с подделкой документа "абсолютно позорным инцидентом от Героя Украины и бывшего народного депутата в то время, когда в стране ежедневно заболевают почти 24 тысячи украинцев".

"Сегодня это вопрос жизни и смерти. Поэтому жесткие действия Дениса Монастирского (глава МВД — ред.) и его команды поддерживаю на 100%. Тут не должно быть компромиссов", — написал нардеп.

Реакция на поступок Савченко

А нардеп Алексей Жмеренецкий и вовсе призывает всех политиков показать свои сертификаты о вакцинации, чтобы избежать подобных ситуаций, которые политик называет "дном".

Нардеп требует сажать в тюрьму тех, кто подделывает ковид-сертификаты

Напомним, в полиции после инцидента в Борисполе, где у сестер Савченко обнаружили липовые сертификаты о вакцинации, открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. За "использование заведомо поддельного документа" женщинам грозит до двух лет тюрьмы.

Отметим, что в последнее время Надежда Савченко далека от политики. Мы сообщали, что экс-нардеп зарабатывает себе на жизнь тем, что шьет мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продает по 8000-20000 гривен.