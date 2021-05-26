Надежда Савченко призналась, чем зарабатывает на жизнь (видео)

Бывший народный депутат Надежда Савченко рассказала чем зарабатывает себе на жизнь.

Об этом 24 мая она рассказала в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24".

На вопрос ведущей ток-шоу Натальи Влащенко, чем она сейчас зарабатывает себе на жизнь, она рассказала, шьет мягкие игрушки в виде автомобилей, которые затем продает по 8-20 тысяч гривен.

Также у нее есть подруга в Португалии, которая занимается продажей таких изделий. Для нее она также шила на заказ несколько таких игрушечных машин.

В ответ на вопрос о том, нравится ли ей такое занятие, Савченко ответила: "если тебе нужны деньги, ты находишь как их заработать".

Видео с интервью Савченко:

Напомним, что ранее Надежда Савченко показала, как доит коров, поливает рассаду и подметает улицу.